Madonia fuori da Ballando, Federica Pellegrini: "Mi stava sulle balle quando guardava Sonia Bruganelli" Federica Pellegrini ha rotto il silenzio sull'esclusione del suo maestro Angelo Madonia da Ballando con le Stelle. "Mi dispiace perché abbiamo buttato due mesi di lavoro", ha detto a Valerio Staffelli ricevendo il Tapiro di Striscia la Notizia. Poi ha aggiunto: "Mentre eravamo di fronte alla giuria, lui si girava spesso a guardare lei. Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle".

A cura di Elisabetta Murina

Tapiro per Federica Pellegrini dopo l'esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle. Solo qualche giorno fa, il suo maestro di ballo era stato allontanato dal programma per "divergenze professionali" e sostituito con Samuel Peron. La concorrente ha rotto il silenzio sull'accaduto ricevendo il tapiro da Striscia la Notizia, nella puntata che andrà in onda venerdì 29 novembre.

Le parole di Pellegrini sull'esclusione di Madonia da Ballando

"Devo dire che la produzione un po' mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato", ha detto Federica Pellegrini all'inviato Valerio Staffelli a proposito dell'allontanamento di Angelo Madonia. E a proposito della discussione che il maestro ha avuto con la giudice Selvaggia Lucarelli nell'ultima puntata, in cui è stato fatto il nome anche di Sonia Bruganelli, la concorrente ha spiegato: "Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei. E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro". Nonostante il contrattempo, Pellegrini è pronta a rimettersi in gioco con un nuovo maestro: "Si ricomincia tutto daccapo, Samuel Peron mi ha già “massacrato”, quindi magari mando via anche lui!".

L'allontanamento di Madonia da Ballando e la sostituzione con Peron

Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 23 novembre, Angelo Madonia ha avuto un'accesa discussione con Selvaggia Lucarelli. A far scattare la scintilla una battuta della giurata riguardo la sua compagna Sonia Bruganelli: "Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini – Madonia". L'insegnante di ballo aveva risposto in modo duro e lo scontro era culminato con un attacco alla giornalista: "Sei tu la rosicona che menziona persone esterne". Il 25 novembre la Rai ha annunciato l'allontanamento del maestro dal programma per "divergenze professionali" e qualche giorno dopo è stata annunciata la sua sostituzione con Samuel Peron, che ha fatto parte del cast per moltissimi anni.