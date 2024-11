Samuel Peron si sarebbe infortunato, a rischio l’esibizione con Federica Pellegrini: “Problema al ginocchio”

video suggerito

L'esibizione di Federica Pellegrini prevista per sabato 30 novembre potrebbe essere a rischio. L'account X di Cinguetterai ha fatto sapere che Samuel Peron, chiamato a sostituire Angelo Madonia, si sarebbe infortunato al ginocchio. Per il momento dalla produzione del dance show condotto da Milly Carlucci non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale ma sembra che la conduttrice abbia già trovato un altro insegnante da far ballare in coppia con la Divina.

"Samuel Peron infortunato", a rischio la sua partecipazione a Ballando con le stelle

Secondo quanto riportato dall'account X Cinguetterai, Samuel Peron potrebbe disertare la puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 30 novembre su Rai 1. Nel tweet si legge: "Federica Pellegrini potrebbe non ballare con Samuel Peron. Pare che Samuel, chiamato a sostituire Angelo Madonia, si sia fatto male al ginocchio e sarebbe a rischio la sua partecipazione". Nonostante al momento non ci sia alcuna comunicazione ufficiale, pare che Milly abbia già trovato un eventuale terzo maestro da far ballare in coppia con la Divina.

Federica Pellegrini sull'esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le stelle: "I suoi atteggiamenti mi stavano sulle balle"

Dopo l'esclusione di Angelo Madonia dal cast di Ballando con le stelle, a Federica Pellegrini è stato assegnato Samuel Peron come maestro. Raggiunta dai microfoni di Striscia la notizia, la Divina ha rotto il silenzio sulla vicenda: "Devo dire che la produzione un po' mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato (il litigio in diretta con Selvaggia Lucarelli ndr)". La concorrente, dopo aver ricevuto un Tapiro da Valerio Staffelli, ha spiegato che nel corso dell'ultima puntata del dance show Madonia si rivolgesse il suo sguardo a Sonia Bruganelli: "Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei. E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro".