Angelo Madonia dopo l’esclusione da Ballando: “Sono sereno. Forse avrei dovuto ballare con Sonia Bruganelli” In una diretta Instagram, Angelo Madonia ha parlato di come ha trascorso la sua prima settimana lontano da Ballando con le Stelle. Il maestro era stato escluso per ‘divergenze professionali’ e sostituito da Samuel Peron in coppia con Federica Pellegrini. “Sono sereno, i problemi sono altri. Avrei dovuto ballare con Sonia Bruganelli? Forse”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Angelo Madonia è tornato sui social dopo la puntata del 30 novembre di Ballando con le Stelle, la prima di questa edizione non è sceso in pista. Il maestro è stato escluso dal programma per ‘divergenze professionali' ed è stato presto sostituito da Samuel Peron, attuale partner di Federica Pellegrini. In una diretta Instagram, ha voluto ringraziare coloro che gli sono stati vicini e far sapere come sta.

Come sta Angelo Madonia dopo l'uscita da Ballando

"Sono state giornate diverse, però la cosa bella è che sto bene. Ho avuto un po' di tempo libero, mi mancava da tanto. Sabato non mi avete visto, sono sereno, si va avanti e i veri problemi sono altri", ha detto Madonia in una diretta Instagram sul suo profilo parlando della prima settimana trascorsa lontana dal programma. Nessuna coreografia da preparare ma un po' di riposo, come ha spiegato lui stesso, che da tempo mancava nella sua quotidianità. Poi ha voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno mostrato affetto e vicinanza in queste settimane: "Ho avuto un'ondata di affetto, tanta vicinanza e solidarietà, ve ne sono grato".

Riguardo all'accaduto e al suo allontanamento dallo show di Milly Carlucci, ha precisato di non volerne parlare: "Forse in molti si aspettavano un mio intervento polemico, ma non ho niente da dire. È andata come è andata. Sono contento dei risultati che ho visto sabato, frutto di quello in cui credo. In bocca al lupo, che vinca il migliore". Tra i centinaia di commenti arrivati in diretta, anche quello di un utente che ha scritto: "Dovevi fare coppia con Sonia a Ballando". "Forse, chi lo sa", è stata la risposta del maestro.

Il ‘caso Angelo Madonia' a Ballando con le Stelle

Nella puntata del 23 novembre di Ballando con le Stelle, Angelo Madonia ha avuto un'accesa discussione con Selvaggia Lucarelli. A far scattare la scintilla una battuta della giurata riguardo la sua compagna Sonia Bruganelli: "Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini – Madonia". L'insegnante di ballo aveva risposto in modo duro e lo scontro era culminato con un attacco alla giornalista: "Sei tu la rosicona che menziona persone esterne". Due giorni dopo, il 25 novembre, la Rai ha annunciato l'allontanamento del maestro dal programma per "divergenze professionali" e a breve distanza è stata annunciata la sua sostituzione con Samuel Peron, che ha fatto parte del cast per moltissimi anni. Ora è lui a fare coppia con Federica Pellegrini che, come si è visto in alcuni video, è stata lasciata sola più occasioni nel dietro le quinte.