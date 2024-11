Ballando, Angelo Madonia irritato dalla battuta di Lucarelli su Bruganelli: “Rosicona, danneggi la giuria”

video suggerito

Scontro tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. Ad accendere la discussione nella puntata di sabato 23 novembre è stato una battuta della giudice che non è andata giù al ballerino. Al termine dello scontro, Milly Carlucci ha chiarito: "Angelo mediterà su quanto accaduto".

La battuta di Selvaggia Lucarelli ad Angelo Madonia: "Da quando è uscita Bruganelli è nata una nuova coppia"

L'esibizione di Federica Pellegrini e Angelo Madonia nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 23 novembre ha conquistato 48 punti, un ottimo risultato. Poco prima del verdetto, Selvaggia Lucarelli ha fatto una battuta che Angelo Madonia non ha apprezzato: "Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini – Madonia".

Angelo Madonia contro Selvaggia Lucarelli: "Sei una rosicona"

Una volta chiuse le votazioni, Milly Carlucci ha dato la parola ad Angelo Madonia:

Volevo complimentarmi con Federica. Non è una coincidenza che c'è questa crescita di voti perché è frutto di un lavoro ed è una connessione armonica di natura professionale. Se questo esiste è grazie alle persone che abbiamo accanto – io in particolare – che ci hanno sostenuto. Volevo fare chiarezza.

Selvaggia Lucarelli ha specificato che le sue parole non volevano essere allusive: "Madonia non fare il rosicone. Era una battuta Ma secondo te sono seria quando dico che è uscita Sonia ed è nata una coppia? È una battuta". L'insegnante ha ribattuto: "La rosicona sarai tu che hai menzionata persone esterne", indicando poi la sua compagna Sonia Bruganelli seduta tra il pubblico. Quando la giudice ha obiettato che il suo comportamento avrebbe potuto danneggiare Pellegrini, Madonia ha risposto: "E tu danneggi la giuria". Poco dopo si è allontanato. Selvaggia Lucarelli si è lamentata per quanto accaduto: "Ma come si permette di salutarmi in quel modo? È l'unico che fa così".