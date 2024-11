video suggerito

Caso Angelo Madonia: cosa è successo a Ballando con le Stelle e perché il ballerino ha lasciato il programma Angelo Madonia, in coppia con Federica Pellegrini a Ballando con le stelle, ha abbandonato il programma. La Rai ha annunciato la sua esclusione, comunicando che nei prossimi appuntamenti del dance show sarà sostituito da Samuel Peron. Nel corso della puntata di sabato 23 novembre Madonia aveva avuto un duro scontro con Selvaggia Lucarelli.

Angelo Madonia, in coppia con Federica Pellegrini a Ballando con le stelle, ha lasciato il programma dopo l'ultima puntata durante la quale ha avuto un forte scontro con Selvaggia Lucarelli a seguito di una battuta della giudice del dance show. La notizia della sua esclusione dal cast è arrivata tramite una nota diffusa dalla Rai, tra le motivazioni "divergenze professionali emerse nel corso della trasmissione". A sostituire l'insegnante di ballo sarà Samuel Peron.

Lo scontro tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli nell'ultima puntata

Nella puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 24 novembre, scintille tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia. La discussione tra loro è nata a causa di una battuta della giudice, poco apprezzata dal ballerino. "Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini – Madonia" aveva commentato Lucarelli al termine della loro esibizione. La reazione dell'insegnante di ballo non si era fatta attendere. Madonia aveva risposto facendo riferimento alla compagna, Sonia Bruganelli: "Volevo complimentarmi con Federica. Non è una coincidenza che c'è questa crescita di voti perché è frutto di un lavoro ed è una connessione armonica di natura professionale. Se questo esiste è grazie alle persone che abbiamo accanto – io in particolare – che ci hanno sostenuto. Ci tenevo a fare chiarezza".

Selvaggia Lucarelli tra i giurati di Ballando con le stelle

La giudice del dance show aveva chiarito come la sua fosse semplice ironia: "Madonia non fare il rosicone. Era una battuta. Secondo te sono seria quando dico che è uscita Sonia ed è nata una coppia?" Il tentativo di placare la polemica, però, non aveva avuto gli effetti sperati. Nonostante l'avvertimento che con il suo comportamento avrebbe potuto penalizzare Federica Pellegrini, Madonia aveva replicato: "La rosicona sarai tu che hai menzionata persone esterne".

@rainews Scintille tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle. Commentando la performance sul palco della coppia Madonia-Pellegrini, la giornalista fa notare che c'è stato un netto miglioramento: "Sarà una coincidenza – dice – ma stasera è uscita Sonia Bruganelli (compagna di Madonia) ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia". Una frase che non piace al ballerino che replica: "Non è una coincidenza, ma il frutto di un lavoro ed è una connessione armonica di natura professionale. Se questo esiste è grazie alle persone che abbiamo accanto, a me in particolare, che ci hanno sostenuto. Volevo fare chiarezza". "Non fare il rosicone", ribatte quindi Lucarelli invitando Madonia ad accettare quella che per lei era solo una battuta. Lui non ci sta: "Rosicona sarai tu", dice abbandonando il palco. La produzione della trasmissione, di concerto con la Rai e la direzione artistica ha reso noto che “a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all'edizione in corso”. Dopo l'uscita di Angelo Madonia torna Samuel Peron, volto storico dello show del sabato sera. Farà coppia con Federica Pellegrini. Guarda il video integrale e leggi l'articolo completo su RaiNews.it #BallandoConLeStelle #AngeloMadonia #SelvaggiaLucarelli #FedericaPellegrini #RaiNews ♬ suono originale – RaiNews

Il comunicato Rai e le motivazioni

Il lunedì successivo alla querelle, la Rai aveva reso pubblica la decisione di escludere Angelo Madonia dal cast di Ballando con le stelle 2024. Nella nota diffusa dalla Rete, dalla produzione della trasmissione e dalla direzione artistica si legge: "A seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all'edizione in corso". Poco dopo Selvaggia Lucarelli aveva messo in chiaro che la discussione tra lei e l'insegnante di ballo non aveva nulla a che fare con l'allontanamento di quest'ultimo dal dance show. Nella sua newsletter scriveva: "Non mi è sfuggito il contorno che poi contorno non era, e cioè la scarsa intesa tra Federica Pellegrini e il suo ballerino. Non erano i cm di differenza a creare disarmonia, ma un’inattesa aura cupa di Madonia. Ho visto un Angelo diverso". Secondo una ricostruzione di TvBlog, sembrerebbe che nelle settimane precedenti al battibecco con la giornalista il ballerino fosse stato più volte redarguito dalla produzione del programma per via del suo atteggiamento distratto e dei dissapori con i componenti della giuria.

Federica Pellegrini e Angelo Madonia a Ballando con le stelle

Le parole di Angelo Madonia e il dispiacere per Federica Pellegrini

In un'intervista al Corriere della Sera, Angelo Madonia si era detto rammaricato con Federica Pellegrini per quanto accaduto a Ballando con le stelle, aggiungendo che probabilmente è giunto alla termine della sua esperienza nel dance show: "Tornando indietro non la coinvolgerei, è un patrimonio dello sport, non è abituata quanto me a certe dinamiche. Umanamente sono cascato nelle ‘trappole' e le ho creato imbarazzo". Aveva poi ammesso la "sconfitta" con Selvaggia Lucarelli, riconoscendo il suo talento come giurata: "Io le riconfermerei il contratto per 20 anni. Lei porta sapore al programma. È cintura nera di comunicazione e io ho perso con lei". In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il ballerino aveva sottolineato che le motivazioni del suo ritiro toccavano la sfera privata e personale: "Alcune dinamiche che esulano dalla mia sfera professionale mi hanno colto impreparato. Riconosco i miei limiti e, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta, con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sul palco".

Le dichiarazioni della conduttrice Milly Carlucci

Anche Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, aveva detto la sua sulla vicenda legata ad Angelo Madonia. Nella puntata de La vita in diretta in onda giovedì 28 novembre aveva rivelato che la coppia formata dall'insegnante di ballo e Federica Pellegrini non lavorava più serenamente: "Il maestro difende l'allievo sempre e non mette le cose personali davanti alla giuria. Il maestro è la produzione. Non è lì per presentare se stesso".

Le reazioni da Sonia Bruganelli a Ivan Zazzaroni

Diverse le reazioni all'esclusione di Angelo Madonia. Sonia Bruganelli, raggiunta dai microfoni de La Volta Buona, poco dopo la notizia della decisione Rai, aveva ammesso di non sapere nulla: "Non l'avevo ancora sentito. Oggi l’ho sentito, ma l’ho anche visto. Come sta Angelo dopo la notizia? A dire la verità lui sta bene. Sono io che sto male che sto ancora qui dentro. Lui adesso è libero, ma libero, libero". Rossella Erra, opinionista del dance show, non aveva nascosto il dispiacere per quanto accaduto. A Fanpage.it spiegava: "Lui guardava sempre verso la prima fila dove c'era seduta Sonia. Mi dispiace perché un professionista ha perso un lavoro, però allo stesso momento io mi sarei voluta alzare per abbracciare Federica Pellegrini". A Rai Radio1, ospite del programma Un giorno da pecora, Ivan Zazzaroni aveva chiarito: "Ballando con le stelle'? "Non è stato cacciato, hanno trovato una soluzione. E non c'entrano assolutamente nulla né Lucarelli né Pellegrini, entrambe non c'entrano".