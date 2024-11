video suggerito

Angelo Madonia: “Ho il rammarico di non aver protetto Federica Pellegrini”, poi rivela chi lo ha voluto fuori da Ballando “È stata una doccia fredda, un’iniziativa presa dalla Rai e la produzione Ballandi”, così Angelo Madonia spiega al Corriere chi lo ha voluto fuori da Ballando con le stelle 2024. E sui motivi che lo hanno portato al crollo in diretta: “Sono arrivato con i miei limiti a non sopportare più certe provocazioni, ci voleva più rispetto per me e Sonia Bruganelli”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"È stata una doccia fredda, un'iniziativa presa dalla Rai e la produzione Ballandi", così Angelo Madonia spiega al Corriere chi lo ha voluto fuori da Ballando con le stelle 2024. Un solo grande rammarico alla fine di tutto, quello di non aver protetto la sua allieva Federica Pellegrini: "Tornando indietro non la coinvolgerei, è un patrimonio dello sport, non è abituata quanto me a certe dinamiche. Umanamente sono cascato nelle ‘trappole' e le ho creato imbarazzo". Ad oggi, la Divina e il suo maestro non hanno ancora avuto modo di sentirsi per un chiarimento.

"Continue provocazioni, al centro sempre il gossip con Sonia"

Dal suo racconto emerge che il nodo si è creato puntualmente sempre nel solito punto, ovvero lì dove convergeva la sua vita privata con Sonia Bruganelli. "Sono arrivato con i miei limiti a non sopportare più certe provocazioni", ha dichiarato, spiegando perché semmai la sua compagna non fosse stata una delle concorrenti di Ballando non avrebbe cambiato la situazione: "Se uno sta vivendo un periodo di innamoramento e anche di difficoltà, non importa se la persona che ami sia presente vicino a te. È comunque nei tuoi pensieri. La responsabilità è solo mia. Non tutte le ciambelle vengono col buco. Mi sono fermato alla nona puntata per il mio essere sanguigno, ho detto quello che sentivo".

Madonia ipotizza possa essere la sua ultima edizione

La relazione con Sonia Bruganelli pare sia in un limbo e che sia soggetta a una serie di riflessioni, pur mantenendo solita la sua presenza in entrambe le loro vite. Di sicuro, Madonia si dice amareggiato dalla decisione di dover abbandonare in corsa e ipotizza possa essere proprio la fine della sua esperienza a Ballando: "Ho quasi 40 anni e a quest’età si chiude qualche cerchio. Già sentivo che sarebbe stato il mio ultimo Ballando. È diventato un programma molto ambìto, dai vip e dai maestri di ballo".

L'opinione su Selvaggia Lucarelli: "La riconfermerei per altri 20 anni"

Su Selvaggia Lucarelli, infine, un dietro front su tutta la linea e un'ammissione di superiorità in un perimetro in cui lui, a differenza della nota giurata, si sente (e si è sentito) più minato: "Io le riconfermerei il contratto per 20 anni. Lei porta sapore al programma. È cintura nera di comunicazione e io ho perso con lei".