Angelo Madonia sull’uscita da Ballando: “Tocca la sfera personale, una scelta suggerita. Lo faccio per Federica” Angelo Madonia rompe il silenzio dopo la notizia dell’addio a Ballando con le stelle. Il ballerino, in gara con Federica Pellegrini, ha pubblicato un post su Instagram in cui dichiara: “Riconosco i miei limiti e, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta”. Infine, ringrazia chi è stato al suo fianco in questa decisione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la notizia del suo addio improvviso a Ballando con le stelle, Angelo Madonia rompe il silenzio sull'accaduto e spiega con un post pubblicato su Instagram, perché ha deciso di lasciare il programma, nel bel mezzo della gara che lo ha visto accanto a Federica Pellegrini. Intanto, in queste ore, è stato reso noto chi lo sostituirà, si tratta di Samuel Peron, maestro storico della trasmissione di Rai1.

Le parole di Angelo Madonia dopo l'uscita da Ballando con le stelle

Nel post pubblicato sul suo profilo Instagram, il ballerino sottolinea, come già trapelato alla diffusione del suo ritiro, che la motivazione attiene alla sfera privata e personale, non ha nulla a che vedere con quella strettamente lavorativa, sebbene sia una componente altrettanto importante: "Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo, l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa. Oggi, però, mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto". Madonia lascia intendere che la scelta sia stata ragionata e che non si sia trattato di un impulso momentaneo:

È per questo che, con grande rispetto verso la mia partner Federica Pellegrini e verso il programma che mi ha dato così tanto, accetto di fare un passo indietro. Federica sta portando avanti un percorso straordinario, e il mio desiderio è che possa continuare a brillare senza tensioni o distrazioni. Non sono un uomo di comunicazione, ma un professionista del ballo. Per questo, alcune dinamiche che esulano dalla mia sfera professionale mi hanno colto impreparato. Riconosco i miei limiti e, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta, con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sul palco.

Ringrazio i colleghi della danza che, in privato, mi stanno dimostrando vicinanza e comprensione in questo momento difficile. Questo gesto per me è un atto di rispetto verso Federica, verso la mia categoria e verso il programma stesso.

La chiosa del messaggio è poi rivolta a coloro che hanno supportato il suo lavoro sulla pista da ballo: "Grazie a tutti quelli che continueranno a sostenere non solo me, ma soprattutto la bellezza della danza".

Cosa è successo nell'ultima puntata di Ballando con le stelle

Nella puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 23 novembre, Angelo Madonia ha discusso apertamente con Selvaggia Lucarelli. La lita è stata innescata da una battuta della giurata che nel commentare la performance ha dichiarato: "Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini – Madonia". La risposta da parte del ballerino non era tardata ad arrivare, anche in maniera piuttosto piccata, tanto che si è conclusa con un attacco a Lucarelli: "Sei tu la rosicona che menziona persone esterne" le ha detto. La discussione è proseguita con l'ennesimo botta e risposta, in cui la giornalista gli si è rivolta dicendogli "Sei un danno per la giuria" e il maestro di ballo di tutta risposta: "Il danno sei tu per la giuria".