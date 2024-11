video suggerito

"Angelo Madonia già rimproverato dalla produzione", il retroscena sull'addio a Ballando con le stelle L'allontanamento di Angelo Madonia da Ballando con le stelle avrebbe delle motivazioni che vanno oltre quanto accaduto in diretta con Selvaggia Lucarelli. Sembrerebbe, infatti, che il ballerino fosse stato richiamato già nelle scorse settimane dalla produzione del programma.

A cura di Ilaria Costabile

L'addio di Angelo Madonia al cast di Ballando con le stelle non sarebbe stato solo la conseguenza della querelle consumatasi nell'ultima puntata dello show danzante di Rai1, durante la trasmissione, il ballerino e Selvaggia Lucarelli hanno avuto un battibecco nel quale è apparso evidente come il maestro di ballo fosse piuttosto infastidito dalle insinuazioni sul suo privato. Sembrerebbe, però, che i motivi che hanno portato all'allontanamento di Madonia siano anche altri. Questa edizione per lui, con molta probabilità, potrebbe essere l'ultima.

L'allontanamento di Madonia dopo i richiami della produzione

A ricostruire un retroscena sulla faccenda è stato TvBlog, secondo cui, almeno ascoltando persone informate sui fatti, sembrerebbe che il ballerino sia stato richiamato più volte dalla produzione del programma, anche nelle settimane precedenti all'accaduto con Selvaggia Lucarelli. Già la partenza dello show sembra sia stata piuttosto altalenante: la scelta di chiamare un maestro che abbia una relazione con una delle concorrenti, Sonia Bruganelli, non è stata particolarmente vincente. I primi dissapori, soprattutto con la giuria, si sono presentati fin da subito, ma a questo si aggiungerebbero altre problematiche che hanno messo in allerta il team del programma. Il ballerino è stato visto distratto dalla produzione, al punto da essere richiamato in più occasioni, ma questo suo atteggiamento non avrebbe consentito a Federica Pellegrini di prepararsi al meglio per la competizione. Dopo una prima rimessa in carreggiata da parte della coppia, sfociata nella performance applaudita di sabato sera, lo scontro con Lucarelli è stato poi determinante.

Angelo Madonia dopo l'addio al programma

Intervistato dal Corriere della Sera Madonia lascia intendere che la decisione di andare via dal programma sia stata presa principalmente dalla Rai e da Ballandi e che gli sia stata, in qualche modo, suggerita. Lui, d'altro canto, ha ammesso di non essere riuscito a superare le provocazioniaccumulate in queste settimane e ha confermato che il problema sia stato legato principalmente dal legame che lo unisce a Sonia Bruganelli: "Se uno sta vivendo un periodo di innamoramento e anche di difficoltà, non importa se la persona che ami sia presente vicino a te. È comunque nei tuoi pensieri".