Ivan Zazzaroni su Angelo Madonia: “Selvaggia Lucarelli non c’entra, Federica Pellegrini andava curata di più”

Ivan Zazzaroni è intervenuto sul caso Angelo Madonia. Lo sfogo del ballerino sabato sera, dopo le parole di Selvaggia Lucarelli, alla fine gli è costato il posto, ma il direttorissimo del Corriere dello Sport difende la collega di giuria. A Rai Radio1, nel corso del programma Un giorno da pecora, ha dichiarato: "Ballando con le stelle'? "Non è stato cacciato, hanno trovato una soluzione. E non c'entrano assolutamente nulla né Lucarelli né Pellegrini, entrambe non c'entrano".

Non è stato cacciato, hanno trovato una soluzione. E non c'entrano assolutamente nulla né Lucarelli né Pellegrini, entrambe non c'entrano. Forse lei non è stata curata adeguatamente dal maestro, Federica ha resistito finché ha potuto. Si balla in coppia e la coppia deve essere composta da due persone: diciamo che Angelo era accoppiato diversamente. Secondo me andava curata un po' di più, Federica è una competitiva, voleva fare un certo tipo di discorso e probabilmente Angelo era un po' distratto. Lei però non ha fatto nulla per rompere la coppia, è stata grandissima.