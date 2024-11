video suggerito

Sonia Bruganelli su Angelo Madonia fuori da Ballando: “Lui sta bene, sono io che sto male perché sto ancora qui dentro” Sonia Bruganelli su Angelo Madonia fuori da Ballando con le stelle 2024: “Lui sta bene, sono io che sto male perché sto ancora qui dentro”, ha dichiarato ai microfoni de La volta buona. E sulla possibilità di rientrare in gara con Carlo Aloia: “Voglio adempiere al mio dovere e quindi stare qui dentro fino alla fine”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sonia Bruganelli rompe il silenzio sull'uscita di Angelo Madonia dal cast di Ballando con le stelle 2024. Raggiunta dal microfono di Domenico Marocchi, inviato del programma La volta buona, ha così commentato: "Io ieri ero a la Vita in Diretta e non sapevo nulla. Non l’avevo ancora sentito. Oggi l’ho sentito, ma l’ho anche visto. Come sta Angelo dopo la notizia? A dire la verità lui sta bene. Sono io che sto male che sto ancora qui dentro. Lui adesso è libero, ma libero, libero. Io ora vado per lo spareggio con Carlo Aloia. Se voglio essere ripescata? Voglio adempiere al mio dovere e quindi stare qui dentro fino alla fine. Quindi se non sarò ripescata sarà la fine, se così non sarà allora ne riparleremo”.

Caterina Balivo: "Magari sentiva pressione da parte della giuria"

Lunedì infatti era stata ospite di Alberto Matano a La vita in diretta e aveva risposto che non poteva dire come stesse il suo compagno Madonia, siccome non era ancora riuscita a sentirlo dopo la notizia della sua uscita da Ballando con le stelle per "divergenze professionali". Dopo il servizio di Marocchi, Caterina Balivo in studio ha detto la sua: “Sembra che lui guardasse Sonia mentre parlava a Selvaggia, ma noi non lo possiamo sapere con certezza e non possiamo dirlo. A me la cosa che colpisce è che in realtà era tutto finito. Loro dovevano andare e lui invece aveva voglia di dire altro. Noi non sappiamo quello che c’è dietro perché magari erano molti giorni che sentiva una pressione da parte della giuria, per le cose dette e non dette. E magari a quel punto lui ha voluto parlare. Però la notizia vera è che torna Samuel Peron. La Divina Federica Pellegrini è abituata a cambiare, l’ha fatto anche con gli allenatori nello sport, così ha trovato Matteo Giunta come suo coach, al di là della sfera personale. Io ve lo dico, potremmo vederla sul podio con Samuel Peron“.

Il commento di Rossella Erra a Fanpage.it

E ad avere questa stessa sensazione, ovvero di uno sguardo di Madonia orientato ai tavolini dov'era seduta l'eliminata Bruganelli, è anche Rossella Erra, che ai microfoni di Fanpage.it ha dichiarato: "Esternando questo malessere in pubblico, doveva avere qualcosa di grande dentro. Certo è un'interpretazione, ma lui guardava sempre verso la prima fila dove c'era seduta Sonia. Ha ringraziato più volte le persone che gli sono state accanto e si riferiva a lei".

Federica Pellegrini e Angelo Madonia: clima freddo e interviste da sola

Federica Pellegrini al momento ha commentato solo con grande entusiasmo il post di ritorno nel programma del suo nuovo maestro Samuel Peron. Le sue reazioni dopo lo scontro di Madonia e Lucarelli erano state abbastanza cristalline e infatti la discesa per le scale non aveva restituito un buon clima.

"Mi sono sentita a disagio più volte, abbozzo poi mi dispiace anche essere in mezzo a una discussione che non mi appartiene", aveva commentato a Marocchi nel box interviste della Rai, senza avere l'insegnante al suo fianco.