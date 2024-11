video suggerito

Sonia Bruganelli sull'esclusione di Angelo Madonia da Ballando: "Non so niente, non ci ho ancora parlato"

A cura di Elisabetta Murina

Sonia Bruganelli ha commentato l'esclusione di Angelo Madonia dal cast di Ballando con le Stelle 2024. Con una recente nota, la Rai ha annunciato che il maestro non proseguirà la sua partecipazione al programma per "divergenze professionali". Nello studio de La Vita in Diretta, nella puntata di lunedì 25 novembre, la concorrente ha rotto il silenzio riguardo la vicenda che coinvolge il suo compagno e partner artistico Federica Pellegrini.

Le parole di Sonia Bruganelli sull'esclusione di Madonia da Ballando 2024

Ospite de La Vita in diretta, Bruganelli ha raccontato ad Alberto Matano di non sapere nulla in più riguardo all'esclusione di Madonia da ballando con le Stelle 2024: "Ho sentito la notizia insieme a voi, ero in ascensore, Non so cosa dire, ci sono state delle divergenze da entrambe le parti e non se la sono sentiti di continuare. Non ho ancora parlato con Angelo, non so cosa sia accaduto, non ne ho la più pallida idea". Il conduttore del programma, a sua volta nel cast dello show di Milly Carlucci, ha precisato che è la prima volta che si verifica un episodio simile: "Non è mai accaduto nella storia del programma che un maestro venisse allontanato dal cast".

Il tutto sarebbe nato da uno scontro che Madonia ha avuto in diretta con la giurata Selvaggia Lucarelli, la quale ha fatto una battuta su Bruganelli che il maestro non avrebbe apprezzato. La frase in questione è stata: "Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini – Madonia". A tal proposito, Bruganelli ha spiegato: "La vicenda riguarda me e Angelo relativamente, ero stato appena eliminata. Perché si doveva parlare di me quando loro avevano appena fatto una esibizione bellissima? La protagonista di quel momento era Pellegrini, non di certo io". "Si è rotto qualcosa nel cast del programma, lui rappresenta il cast", ha aggiunto Matano. E anche Carlo Aloia, maestro di ballo in coppia con Bruganelli, è intervenuto: "Noi, essendo i loro maestri, sentiamo la situazione talmente tanto nostra che in qualche modo la prendiamo sul personale. Voglio anche dira una cosa nei confronti di Angelo, ha fatto un grande lavoro con Federica Pellegrini".

Cosa è successo durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle

Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 23 novembre, Angelo Madonia ha avuto un'accesa discussione con Selvaggia Lucarelli. A far scattare la scintilla una battuta della giurata riguardo la sua compagna Sonia Bruganelli: "Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini – Madonia". L'insegnante di ballo aveva risposto in modo duro e lo scontro era culminato con un attacco alla giornalista: "Sei tu la rosicona che menziona persone esterne". Poi, sentendosi dire di essere un ‘danno per la giuria', aveva aggiunto: "Il danno sei tu per la giuria". Infine ha lasciato lo studio, non presentandosi neanche nel dietro le quinte per le interviste.