Federica Pellegrini: “Con Angelo Madonia non ci siamo mai chiariti, mai un messaggio” Federica Pellegrini parla a Domenica In della sua esperienza a Ballando con le stelle e anche del caso Madonia, con il conseguente cambio di partner. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata del 15 dicembre di Domenica In è stata ospite Federica Pellegrini, l'atleta si è raccontata parlando anche della sua esperienza a Ballando con le stelle e del caso Madonia che, suo malgrado, l'ha vista protagonista.

Federica Pellegrini e la questione Madonia

L'allontanamento del ballerino dal programma è stato oggetto di non poco imbarazzo per Federica Pellegrini, che infatti ha raccontato a Mara Venier di essersi sentita anche tradita da alcune affermazioni di Madonia:

Sì, c’è stato un po’ di disagio con Madonia. C’è stata una discussione in cui non c’entravo nulla. Quella di Selvaggia l’ho presa come una battuta, ma la cosa che mi ha davvero ferita è stato quando Angelo ha detto "non è la mia competizione.

L'atleta continua: "Mi sono chiesta: “Cosa ci sto a fare qui?” Abbiamo passato due mesi a fare cosa?". Lo aveva anche ribadito in un'altra intervista, dicendo che per due mesi di programma aveva percepito tensione e distrazione, che non le avevano consentito di viversi serenamente l'esperienza. Un momento difficile da gestire, per la concorrente che si è sentita smarrita e che poi con il ballerino non è mai riuscita ad avere un chiarimento vero e proprio:

Se ci siamo mai chiariti? No, non c’è stato modo. Mi aspettavo un avvicinamento dopo la puntata, ma non c’è mai stato un messaggio diretto. Ok le interviste il giorno dopo, ma con me non ne ha parlato.

Federica Pellegrini verso la finale di Ballando

Intanto, dopo l'allontanamento di Angelo Madonia, la Divina si è trovata a ballare prima con Samuel Peron che poi ha avuto un infortunio e quindi si è dovuto ritirare prima ancora di potersi esibire e successivamente con Pasquale La Rocca, suo attuale partner. Già nella semifinale di Ballando, Pellegrini ha dimostrato di essersi impegnata e di aver dato tutta se stessa per recuperare e per contendersi, nell'ultima puntata, il podio con le altre coppie.