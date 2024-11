Federica Pellegrini su Madonia: “Mi sono sentita sola e delusa”, ma dopo Samuel Peron arriva Pasquale La Rocca

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Il caso Angelo Madonia a Ballando con le stelle ha avuto delle ripercussioni, evidenti, sulla sua compagna di ballo: Federica Pellegrini. L'atleta, che in queste settimane si è impegnata per dimostrare a pubblico e giuria di poter ballare in maniera più che convincente, ha raccontato gli ultimi burrascosi giorni dall'addio del suo partner sulla pista, all'arrivo di Samuel Peron con il conseguente infortunio e, in ultimo, la sostituzione all'ultimo secondo con Pasquale La Rocca.

Le parole di Federica Pellegrini su Madonia

La goccia che ha fatto traboccare un vaso già di per sé traballante è stato il battibecco che si è consumato la scorsa settimana tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli, sebbene non sia stato solo quello il motivo che ha spinto la produzione alla scelta di allontanare il ballerino, come dimostrano le clip mostrate in puntata. Federica Pellegrini, in più occasioni, viene inquadrata da sola anche prima delle esibizioni, spesso in difficoltà per le reazioni del suo maestro, irritato dalle battute della giuria, ma la Divina ha commentato così l'accaduto:

Sabato sera è stato mandato all’aria un rapporto che è stato creato neanche molto facilmente devo dire. In due mesi di lavoro, forse per la prima volta eravamo centrati in un ballo, che fatalità ci era riuscito anche bene, rovinare così quel momento è stato una grande delusione. Mi sono sentita sola. C’è stato grande scompiglio dietro le quinte, io ho alzato le mani, per quanto ci possa stare male, . Non è dipeso da me, quello che è successo ha messo in difficoltà una produzione che deve mantenere un’etica abbastanza salda.

L'infortunio di Samuel Peron e l'arrivo di Pasquale La Rocca

Dopo l'allontanamento di Madonia, è sopraggiunto Samuel Peron in aiuto della Divina. Le prove frenetiche di questa settimana, però, si sono concluse come non ci si sarebbe aspettati, con l'infortunio del nuovo maestro. "Ho sentito una bella tensione al livello del polpaccio" spiega Peron in una clip dall'ospedale: "È una lacerazione di terzo grado", motivo per cui il ballerino non potrà accompagnare Federica Pellegrini. In studio è Milly Carlucci a prendere la parola per spiegare e ringraziare:

È una lacerazione importante che non si risolverà in poco tempo, questo è lo spirito dei maestri di Ballando con le stelle, nonostante lui avesse deciso di non fare più nulla con Ballando è accordo subito. Ed è successo quello che può succedere agli sportivi.

Federica Pellegrini, commossa, si aggiunge ai ringraziamenti della conduttrice e dice: "Volevo ringraziare Samuel perché in questa settimana ci siamo divertiti tantissimo".

Le sorprese, però, non sono finite, per tenere ancora in gara Federica Pellegrini, quindi, la produzione ha trovato un modo per far sì che l'atleta potesse continuare:

Ancora una volta abbiamo fatto appello allo spirito nostro di gruppo, che si vuole bene e si tiene per mano, nostro motivo di vita, così abbiamo chiamato un altro maestro di Ballando. Abbiamo chiamato Pasquale La Rocca, noi sapevamo che Nina Zilli non avrebbe più ballato, era successo il giorno prima, ce l'aveva comunicato e quindi è accorso in nostro aiuto.