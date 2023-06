Giulia Salemi rompe il silenzio su Pretelli: “L’addio non è una possibilità”, la replica di Pierpaolo Giulia Salemi, in un post pubblicato su Instagram, è tornata a parlare del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. La risposta del suo compagno non si è fatta attendere.

Giulia Salemi, su Instagram, è tornata a parlare del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. Le sue parole hanno rassicurato i fan dei Prelemi dopo voci di crisi che si facevano sempre più insistenti. La showgirl ha fatto una lunga riflessione su questo anno molto positivo per la sua carriera e ha concluso rimarcando quanto sia stata importante la presenza di Pierpaolo Pretelli al suo fianco. La reazione del suo compagno, non si è fatta attendere.

Giulia Salemi torna a parlare di Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi ha pubblicato una lunga riflessione su questo momento della sua carriera: "Si conclude una stagione molto importante per il mio percorso di crescita professionale in cui tante cose sono andate al loro posto e tanti piccoli risultati si sono sommati per farmi sentire migliore e più sicura". E ha continuato elencando le numerose esperienze lavorative fatte: "Alle 21.30 su TV8 affiancherò alla conduzione di Gialappa Show il Mago Forest e chiuderò con leggerezza ed ironia una stagione cominciata il 13 settembre 22 sulla poltrona del GFvip dove Alfonso Signorini mi ha fortemente voluta e sostenuta per 45 prime serate su Canale5". Poi, ha ricordato la seconda edizione di Salotto Salemi su La5 e la sua partecipazione a Le Iene "per sostenere le donne Iraniane":

Ho toccato con mano quanto un minuto e trenta secondi di televisione scritta con l’anima possa cambiare la percezione esterna su di me passando da “quella bionda che si fa i selfie” (cit. CF) a “complimenti Giulia, mi hai fatto emozionare”. Ovviamente io felice di ciò, così come quando a novembre sono stata invitata alla Camera dei deputati per sensibilizzare il mio target sul tema della violenza contro le donne (c’è ancora tanta strada da fare).

Per concludere, ha evidenziato quanto sia stato importante per lei avere accanto il suo compagno Pierpaolo Pretelli e, per spiegare la situazione attuale tra loro, ha citato una strofa della canzone L'addio di Coma_Cose:

Ah…tutto questo non sarebbe possibile se accanto non avessi un uomo che mi capisce, mi supporta ma soprattutto mi sopporta in tutti i miei sbalzi di umore perché da “situazione molto complicata” a “l’addio non è una possibilità” è un attimo.

La replica di Pierpaolo Pretelli: "L'amore vince ogni cosa"

Pierpaolo Pretelli ha replicato: "Meriti tutto questo per la dedizione e la passione che ci metti, e con la determinazione che ti contraddistingue arriverai ancora molto lontano, puoi starne certa". E ha concluso citando l'espressione latina "Omnia vincit amor", che indica l'amore che trionfa su tutto. Sembra che i fan della coppia possano dormire sonni tranquilli.