video suggerito

Rissa tra Francesco Benigno e Artur, all’Isola il video della squalifica: “È ingiustificabile” All’Isola dei Famosi le immagini dello scontro tra i due naufraghi che ha portato alla squalifica dell’attore. Luxuria: “Avevamo deciso di non mostrarlo, ma ha attaccato il programma e l’intero gruppo di lavoro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

319 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A due settimane di distanza dal caso Benigno, squalificato prematuramente dall'Isola dei Famosi senza che fossero mai stati chiariti i motivi, Vladimir Luxuria ha mandato in onda le immagini rimaste fino ad ora sotto chiave. Dopo aver annunciato la cosa a inizio puntata, Luxuria ha atteso che ci si avvicinasse alla mezzanotte per annunciare al pubblico le immagini che hanno poi portato alla squalifica del naufrago. "Come sapete Benigno è stato allontanato giorni fa dall'Isola perché si è reso protagonista di comportamenti scorretti – ha detto la conduttrice – contrari alla civile convivenza e rispetto tra le persone".

Luxuria ha quindi motivato il cambio di decisione della produzione, non facendo menzione dell'elemento ascolti che, in questo gioco, avrà certamente pesato: "Non era il caso e a supporto della decisione ci sono immagino che provano l'accaduto. Non volevamo mostrarle, ma questa scelta è stata contestata dal diretto interessato, che in questi giorni ha attaccato il programma e l'intero gruppo di lavoro. Ecco che siamo costretti a mostrarvele". Il riferimento è alle diverse interviste e dichiarazioni rilasciate da Benigno, tra cui anche a Fanpage.it, in cui l'attore ha sostanzialmente detto: "Volevano farmi fuori".

Il video della rissa sfiorata tra Benigno e Artur

Nelle immagini si vede Benigno coinvolto in una rissa con Artur, al quale contesta di essere poco attivo e fare poco, con toni poco cordiali nei suoi confronti. L'atteggiamento di Benigno durante lo scontro verbale appare quasi minaccioso, mentre Artur prova a rispondere senza reagire alle provocazioni dell'altro, che gli contesta di parlare alle sue spalle e non avere il coraggio di dirgli le cose in faccia.

Poi i toni si alzano ancora di più e i due arrivano quasi allo scontro fisico quando Benigno si avvicina pericolosamente ad Artur e gli mette prima le mani al collo, per poi prendere un bastone e arrivare quasi a scagliarlo addosso all'altro naufrago.

Il commento di Luxuria: "A Francesco auguro di capire le origini della sua aggressività"

Si ritorna quindi in studio e c'è il commento di chiusura sulla vicenda di Luxuria: "Nulla può giustificare cose di questo genere, come quelle di avvicinare le mani a un altro naufrago, o prendere un bastone. In altri tempi avremmo forse dedicato più tempo alla vicenda, ma abbiamo preferito così perché sono cose a cui non va dedicato più tempo del necessario". La conduttrice aggiunge quindi:

A Francesco dico che sai quanto ci tenessi alla tua presenza, a quanto fossi stato preso dalla storia della tua infanzia, dell'isola che avevi già vissuto. In questi giorni mi hai anche presa in giro sui social, ma io voglio darti un consiglio da amica: vai a fondo nelle ragioni della tua aggressività e tanti auguri.