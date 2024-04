Isola, Pietro Fanelli: “Mi stavo ammalando, mi sentivo in una bara. Non sostenevo questo disturbo mentale”

video suggerito

Pietro Fanelli, in diretta nella puntata dell'Isola dei famosi 2024 di lunedì 29 aprile, ha spiegato perché ha deciso di interrompere il suo percorso nel reality. Lo sfogo drammatico.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata dell'Isola dei famosi 2024 trasmessa lunedì 29 aprile, è stato concesso ampio spazio al ritiro di Pietro Fanelli. Il naufrago ha incontrato i suoi ex compagni di avventura e prima di lasciare definitivamente l'Honduras, ha fatto un discorso lungo e drammatico – forse troppo – sui motivi che lo hanno spinto a lasciare il reality condotto da Vladimir Luxuria.

Pietro Fanelli e i motivi del ritiro dall'Isola 2024

Vladimir Luxuria ha introdotto il confronto tra Pietro Fanelli e i naufraghi mettendo subito un po' di pepe: "Vi ha definito morti di fama e ipocriti". Greta Zuccarello ha replicato: "Non deve permettersi di offendere nessuno". Marina Suma, invece, ha spezzato una lancia a suo favore: "Si è difeso perché si è sentito attaccato". Pietro Fanelli, allora, li ha raggiunti e ha preso la parola:

Vorrei parlare del perché ho abbandonato questo gioco. Vorrei dirlo a tutti quanti. Mi stavo ammalando. Ero in un posto incontaminato, impunito da Dio, ma c'erano dei confini, mi sentivo in una bara. Non stavo bene. Mi sentivo chiuso in una prigione e non riuscivo più a sostenere questo disturbo mentale e quindi mi sfogavo con rabbia, con dolore, ero torturato ed è uscito il peggio di me.

Lo sfogo di Pietro Fanelli: "Ho recitato, pagato per questo"

Pietro Fanelli ha continuato nel suo sfogo, parlando degli operatori che lo riprendevano sull'isola: "Poi c'erano degli animali fastidiosissimi, grossi quasi quanto me, armati di videocamera che mi torturavano notte e giorno come le mosche torturano le vacche. Ma io non sono una vacca e non morirò con le mosche addosso a torturarmi. Negli ultimi giorni in solitudine sentii una voce guardando il sole, mi disse: "Bevi la luce Pietro, fuggi". E io sono fuggito. Ho scritto un aforisma a cui tengo molto: "La vita è un film, Dio è il regista, ma in Occidente il regista è il diavolo" e ci tengo a dire due parole al popolo italiano: scappate dalle città, andate dove è rimasta ancora poesia, crescete i figli in modo sano, fate sì che non vedano nelle vostre rughe la paura della vecchiaia e della morte, fate che vedano l'amore". Lapidaria Vladimir Luxuria: "Ha parlato il Messia". L'ex concorrente ha replicato:

Io ho recitato, ho intrattenuto, sono pagato per questo. Cosa dovevo fare? Mica è un vero naufragio. Io ho intrattenuto e l'ho fatto meglio di tutti, cosa avete da dirmi?

Elenoire Casalegno ha rimarcato: "Non ti manca la modestia". La conduttrice, invece, prima di salutare Pietro ha concluso: "Ma te l'ha ordinato il medico di andare sull'isola?".