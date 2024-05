video suggerito

Isola dei famosi, Rosanna insinua che tra Samuel Peron e Greta ci sia del tenero: "Sembra una telenovela" Rosanna Lodi, concorrente dell'Isola dei famosi, ha insinuato che tra Samuel Peron e Greta Zuccarello ci sia del tenero. L'argomento è stato affrontato nel corso della puntata del reality show in onda il 13 maggio.

A cura di Stefania Rocco

Nel corso della puntata dell’Isola dei famosi di lunedì 13 maggio, Rosanna Lodi ha insinuato a più riprese che tra Greta Zuccarello e Samuel Peron esista un rapporto che supera il limite dell’amicizia. Una clip ha riassunto quanto Rosanna ha detto a proposito dei due. “Lei gli è saltata addosso e ha detto di non avere mai visto una struttura muscolare come la sua. A me sembra una telenovela. Mi sembra strano siano sempre così vicini visto le persone che hanno a casa”. Greta: “Credo che la compagna di Samuel e il mio fidanzato si saranno arrabbiati”. “Lui ha un bambino di un anno e mezzo a casa. Non va bene”, ha rincarato la dose Rosanna. La donna sostiene che sia Greta a nutrire un interesse romantico segreto nei confronti di Samuel. Il coreografo, non nasconderebbe alcun secondo fine.

Greta Zuccarello: “Tra me e Samuel solo amicizia, accuse gravi”

Luxuria: “Greta, Rosanna ha detto che non hai rispetto per la compagna e il figlio di Samuel”. Greta nega: “Con Samuel parliamo di Tania e del suo bambino. So di non essermi mai comportata male con Samuel, queste insinuazioni sono fuori luogo e di basso livello. Mi trovo molto bene con lui come persona ma non deve insinuare altro”. Rosanna ha spiegato il suo punto di vista: “Io sostengo che lei sia una manipolatrice in generale. Sta facendo il suo gioco e sa quando è il momento di fare gli occhi dolci. A casa mia, quando un uomo ha un bambino e una moglie a casa non esiste questa morbosità. Vi abbracciate, certo. Secondo me siete troppo vicini. Io a un uomo che ha un bambino a casa non sto così attaccata. Se avessi un uomo a casa che mi aspetta, non starei così vicina a un altro. L’attaccamento è eccessivo. Noi donne dormiamo sempre tutte insieme. Tu non ci sei. E non l’ho pensato solo io. Sono certa lo pensino anche quelli a casa”. Greta, però, si è detta in disaccordo: “Solo tu hai insinuato queste cose”.

Sonia Bruganelli: “Rosanna blatera idiozie e falsità”

Luxuria ha dato la parola a Sonia Bruganelli (già accusata di difendere Greta per partito preso) : “Rosanna, devi stare attenta a quello che dici. Stai recitando il cliché della donna del popolo. Blateri idiozie da una decina di giorni ininterrottamente. Credo che nella tua posizione sia molto facile dire quello che stai dicendo, perché non hai nulla da perdere. Queste persone hanno famiglie, sentimenti e bambini. Se quello che stai dicendo fosse vero, e non lo è, la malafede sta nel fatto che lo stai dichiarando per creare problemi. È sbagliato”.