Matilde Brandi e il compagno Francesco Tafanelli sul matrimonio: “Manca il consenso delle figlie” Matilde Brandi è stata ospite in studio dell’Isola dei Famosi 2024 dopo la sua eliminazione. L’ex naufraga ha potuto riabbracciare il compagno Francesco e insieme hanno fatto chiarezza sul matrimonio annunciato durante la sorpresa in Honduras. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Matilde Brandi è rientrata in Italia dopo l'avventura all'Isola dei Famosi 2024 e la prima tappa è stata lo studio del reality. Questa sera, mercoledì 5 giugno 2024, in diretta su Canale5 la finale del programma condotto da Vladimir Luxuria che, prima di dare il via alla sfida in spiaggia tra i finalisti, ha invitato in studio l'ultima eliminata. L'ex naufraga ha ricevuto una sorpresa dal compagno Francesco Tafanelli.

La sorpresa di Francesco Tafanelli per Matilde Brandi

Mentre Matilde Brandi chiacchierava con Vladimir Luxuria e i presenti in studio, ha fatto il suo ingresso Francesco Tafanelli. Il compagno dell'ex naufraga si è presentato con un grosso mazzo di rose rosse per Matilde: si è avvicinato e a sorpresa gliele ha consegnate baciandola. Le prime parole, però, sono state rivolte al matrimonio annunciato durante l'incontro in Honduras. "Quando? Vogliamo la data" ha dichiarato la conduttrice. Francesco Tafanelli ha così spiegato: "Io sono stato due giorni chiuso in un camerino. Sulla data, faccio chiarezza, questa è una storia importante, devo passare per tre step. Uno è a posto, ora devo avere il consenso delle sue figlie". "Non vi chiedo la data, ma almeno la stagione" ha continuato Vladimir Luxuria prima della richiesta a sorpresa dall'ex naufraga: "Ti voglio come testimone di nozze. Anzi, ne voglio tre. Anche Sonia e Dario" ha dichiarato Matilde Brandi. Insieme al compagno, poi, ha lasciato il centro dello studio per accomodarsi tra il pubblico per godersi insieme ai suoi ex compagni di avventura la finale del reality.

Chi sono i naufraghi finalisti

Sono rimasti in pochi in Honduras questa sera di mercoledì 5 giugno, prima dell'annuncio del vincitore dell'edizione. Il primo naufrago ad essere stato eliminato durante la finale è stato Edoardo Franco che, prima di abbandonare la spiaggia del reality, ha ricevuto una sorpresa dal padre. A contendersi la vittoria sono rimasti Samuel, Edoardo Stoppa, Aras, Artur e Alvina.