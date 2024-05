Matilde Brandi promessa sposa, il compagno Francesco: “Ho preso l’abito, decideremo quando indossarlo”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Matilde Brandi all‘Isola dei Famosi nella puntata del 19 maggio 2024 ha potuto riabbracciare il compagno Francesco Tafanelli. La naufraga nel marzo 2023 raccontò a Verissimo, accanto a lui, di aver ritrovato l'amore dopo la difficile rottura dall'ex la cui storia era durata 17 anni. In Honduras, tra le lacrime, ha stretto forte a sé il suo Francesco che le ha permesso di tornare a far battere il suo cuore.

La sorpresa di Francesco Tafanelli

Prima di incontrare Matilde Brandi, Francesco Tafanelli ha commentato: "Non si può spiegare la mancanza che provo. Sono contento di come si sta comportando, della fierezza con cui sta facendo questo gioco". Le ha fatto inizialmente credere che era in studio anziché in Honduras raccontandole che a casa stanno tutti bene, poi: "Sento il dovere di dirti che sei bellissima. Sprechi troppe ore a truccarti, non ne hai bisogno. Vederti splendere così è un bel messaggio. Il nostro incontro non è stato casuale, è autentico e noi condividiamo tanto. Sei una donna che può insegnare tanto, mi hai arricchito. Averti a fianco significa diventare più sereni". La naufraga ha continuato: "Dopo averlo incontrato gli chiesi ‘ma da dove sei uscito?'. Di lui amo la sincerità, l'onestà, è un uomo vero". Solo dopo aver parlato da lontano, si sono potuti riabbracciare.

L'incontro tra Matilde Brandi e il compagno Francesco

Per Matilde Brandi è arrivata poi la sorpresa. Bendata, ha dovuto indovinare a chi appartenesse il corpo toccato. Una volta scoperta l'identità del compagno, lo ha stretto forte a sé. Tra le lacrime ha confessato: "Non ci credo. Sei venuto fin qui". "Ti scrivo tutti i giorni, a casa stanno tutti bene. Siamo tutti fieri di te. Ho preso l'abito, poi decideremo quando indossarlo" ha continuato lui prima di rivelare pubblicamente che presto si sposeranno: "Il colore del vestito? Come il riso".