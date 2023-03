Matilde Brandi presenta il compagno Francesco Tafanelli: “Avevo perso le speranze, poi è arrivato lui” Dopo la fine della relazione con Marco Costantini, durata 17 anni, Matilde Brandi ha ritrovato l’amore con Francesco Tafanelli. La showgirl ha presentato il suo compagno nella puntata di Verissimo trasmessa il 4 marzo.

A cura di Daniela Seclì

Matilde Brandi è stata tra gli ospiti della puntata di Verissimo trasmessa sabato 4 marzo. La showgirl ha parlato della fine della lunga storia d'amore con Marco Costantini e del nuovo amore con Francesco Tafanelli:

Sono stati due anni difficili. La fine di un rapporto durato 17 anni con il mio compagno… il rapporto è finito bene, è il padre delle mie stupende ragazze. Due splendide diciassettenni, hanno un padre meraviglioso. La sofferenza resta, ma il tempo lenisce le ferite. Le cicatrici forse ti danno la forza di andare avanti. Forse servivano affinché io oggi fossi qui a raccontarti una nuova vita.

Matilde Brandi e l'amore per Francesco Tafanelli

Matilde Brandi ha dichiarato che probabilmente l'essenza dell'amore è "prendersi cura dei difetti di chi ami". E, quanto a Francesco Tafanelli, ha spiegato: "Non è ancora arrivato l'anello, ma ci sono tutti i presupposti perché arrivi. Sicuramente ho commesso tanti errori e me ne assumo le responsabilità, poi però capisci che tutto ciò che c'è stato di importante prima, è stato fondamentale per capire chi vale davvero e chi no. Nel momento peggiore, quello più buio, in cui avevo perso le speranze, è arrivato lui. Sbagliare mi ha dato la possibilità di aspettare lui".

Già nel 2020, Tafanelli le aveva scritto su Instagram, ma lei lo aveva ignorato. Poi Manila Nazzaro, che lo conosceva, ha fatto da Cupido. L'ha invitata a un evento in cui c'era anche lui. Dopo quell'evento è seguito un aperitivo. Matilde Brandi ha cercato Francesco su Instagram e ha notato finalmente i messaggi che lui le aveva inviato, ma che a lei erano completamente sfuggiti: "Mi aveva scritto ‘Sei bella come non si usa più'". Il messaggio risaliva al 2 marzo 2021. A luglio del 2020, invece, le aveva scritto: "Scusami se mi sono permesso di scriverti, ma era da tempo che avrei voluto farlo". Tra loro un pranzo, in cui le è apparso come un uomo d'altri tempi. Da allora, non si sono più lasciati. Matilde Brandi si è commossa, parlando della convinzione che Francesco sia stato un dono di suo padre che non c'è più.

Francesco Tafanelli, compagno di Matilde Brandi, in studio a Verissimo

Francesco Tafanelli ha fatto una sorpresa a Matilde Brandi, presentandosi nello studio di Verissimo. L'uomo ha spiegato che tra lui e la sua compagna c'è qualcosa di "molto forte e molto vero" e ha aggiunto: "L'emotività che lei trasferisce è anche mia. Manila Nazzaro è stata determinante per certi aspetti. Mi ha dato anche dei consigli. Io mi sarei avvicinato da tempo, ma lei ha protetto me e lei, perché era evidente che quelli non fossero i tempi giusti". E ha continuato:

Poi c'è stato quell'evento a cui partecipo ogni anno per via del mio lavoro e ho capito che era arrivato il momento di dirle di persona, ciò che fino a quel momento ero riuscito soltanto a scriverle.

Matilde Brandi ha fatto sapere che Francesco Tafanelli le ha regalato un gioiello dal grande valore simbolico: "Mi ha regalato il bracciale della mamma e io sono onorata di portarlo. Per me vale tanto".