Edoardo Stoppa ha ripreso 7 dei 18 chili persi all’Isola in 5 giorni: “Torno alla normalità” Aveva perso 18 chili all’Isola dei famosi e, appena rientrato in Italia, Edoardo Stoppa è già riuscito a recuperarne 7 in appena 5 giorni. Juliana Moreira: “Lo abbiamo coccolato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Edoardo Stoppa ha recuperato 7 chili in appena 5 giorni dal suo ritorno dall’Honduras, dove era volato per partecipare all’Isola dei famosi. Lo rivela lui stesso dopo avere trascorso un weekend di normalità insieme alla moglie Juliana Moreira e ai loro due figli. Durante la permanenza in Honduras, Stoppa aveva perso in totale 18 chili, la maggior parte di massa magra e muscolare. Ma adesso che è rientrato in Italia e alle sue abitudini, sta velocemente rimettendosi in carreggiata.

Edoardo Stoppa torna sui social dopo l’Isola

Dopo qualche giorno di silenzio, dedicato a recuperare le forze e a godersi i suoi cari dai quali era stato lontano per due mesi, Edoardo Stoppa è tornato su Instagram: “Sono tornato! Ho fatto un paio di giorni di relax perché volevo godermi la famiglia, stiamo tornando alla normalità”. L’ex inviato di Striscia la notizia ha dedicato questi primi giorni lontano dalle telecamere ai figli e alla moglie Juliana: “Ho avuto bisogno di stare con la mia famiglia, di stare con i bimbi: è stato bellissimo”. “Lo abbiamo coccolato tutto il weekend”, ha confermato la moglie. Moreira (44 anni) e Stoppa (54 anni) hanno due figli: Lua Sophie, nata nel 2011, e Sol Gabriel, nato nel 2016.

Edoardo Stoppa e il ritorno alla normalità

Stoppa ha quindi spiegato di stare cercando di recuperare velocemente il peso perduto all’Isola. Il pochissimo cibo a disposizione lo aveva infatti portato a perdere quasi 20 chili in appena due mesi. “È stato bellissimo. Dei 18 kg che ho perso ne ho già recuperati 7! E mi impegno a recuperarne altri nei prossimi giorni. Cerchiamo di tornare alla normalità. Vedi le cose che ho riportato, la corda, il cocco… ragazzi sono tornato a casa super felice, ci aggiorniamo su tutto!”. Edoardo Stoppa ha concluso la sua partecipazione al reality show classificandosi al terzo posto.