Juliana Moreira: “Sono preoccupata per Edoardo Stoppa, si è ustionato cinque volte ed è debilitato” Dopo aver visto alcune clip, Juliana Moreira si è detta preoccupata per le condizioni fisiche del marito Edoardo Stoppa all’Isola dei Famosi, che molto spesso si occupa del fuoco. “Si è ustionato 5volte ed è debilitato”, ha raccontato. Quanto ai commenti che riceve sui social: “Sono fumantina, mi arrabbio se dicono che non fa niente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Juliana Moreira fa il tifo per Edoardo Stoppa all'Isola dei Famosi 2024. La showgirl ha fin da subito mostrato il suo sostegno al marito, andandolo a trovare in Honduras e continuando a seguirlo sempre da casa. Intervistata da Casa Sdl, ha parlato del suo percorso ma anche degli altri naufraghi, tra preferiti e chi non sopporta.

"Ero preoccupata per lui, si è ustionato cinque volte"

Guardandolo da casa, più volte Juliana Moreira si è preoccupata per Edoardo Stoppa e le sue condizioni di salute. Il naufrago, inviato di Striscia la Notizia, tende a nascondere il dolore e le ferite, apparendo forte agli occhi del gruppo, pur non essendolo davvero del tutto:

Ero preoccupata per questa clip che hanno mandato, dove Greta diceva a Edo: "Ma hai deciso, vai a farti vedere?". Si parlava di una ustione e la produzione aveva accennato a qualche problema alle mani anche un'altra volta. Sapendo che si nasconde ogni volta che si fa male, quando ha detto "si vedono i muscoli", mi sono preoccupata.

Oltre alla preoccupazione, molte volte la showgirl sui social si trova a dover fare i conti con chi attacca Edoardo Stoppa, accusandolo magari di non fare abbastanza per il gruppo:

A volte la gente sui social ci attacca così tanto senza sapere. Io sono fumantina quando uno dice che Edo è lì a non fare niente, che ha solo fatto il fuoco. Si è ustionato 5 volte, è molto più debilitato. Sapendo queste cose, quando vedo certi commenti vado fuori di cervello.

L'opinione di Juliana Moreira sugli altri naufraghi

Nel corso dell'intervista, Moreira ha parlato anche degli altri naufraghi, soffermandosi su chi proprio non le piace: "Per me proprio no è Artur, lo trovo scorretto, falso, non merita la vittoria. Poi i miei amici mi hanno scritto parlandomi male di Khady, che è molto fumantina, passa dalla ragione al torto". Quanto ai numerosi ritiri che ci sono stati in queste settimane: "Ci sono perché è veramente tosta, è difficile superare i limiti che ahi e le difficoltà che trovi stando lì, non è da tutti, Penso che ognuno ha una missione dentro, una battaglia, un qualcosa di personale da cambiare". C'è anche chi le è piaciuto: "Ovviamente il mio preferito è mio marito, ma se devo andare per meriti dopo di lui Samuel. Un altro papabile vincitore secondo me è Aras, oppure Matilde".