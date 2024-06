video suggerito

Chi è Simone Borgese, ha stuprato una tassista e oggi di nuovo arrestato per violenza sessuale Aveva già stuprato una tassista e ha scontato una condanna a sette anni di carcere Simone Borgese. Per lui è scatatto un nuovo arresto, sempre per violenza sessuale, stavolta su una studentessa alla Magliana.

A cura di Alessia Rabbai

Simone Borgese, il trentanovenne arrestato per violenza sessuale aggravata, perché accusato di aver violentato una studentessa alla Magliana lo scorso 8 maggio, era già finito in carcere sette anni per lo stesso reato. Arrestato sempre l'8 maggio di nove anni prima, è stato scarcerato nel 2021 e ora è di nuovo fortemente indiziato di violenza sessuale. Quando è stato condannato il giudice lo ha ritenuto colpevole di aver stuprato una tassista, condanna che ha già scontato ed è tornato in libertà. Quello della studentessa alla Magliana – rispetto al quale le indagini sono ancora nella fase preliminare ndr – e della tassista tuttavia non sarebbero purtroppo gli unici due episodi attribuiti a Borgese: è stato condannato a due anni per aver molestato una diciassettenne in ascensore, a giugno del 2014.

Accusato di aver stuprato una studentessa alla Magliana

L'episodio più recente di cui Simone Borgese deve rispondere davanti al giudice dopo il nuovo arresto è quello di aver violentato una ragazza in zona Magliana a Roma l'8 maggio scorso. Secondo quanto ricostruito finora Borgese si è avvicinato con l'auto ad una giovane che stava aspettando l'autobus alla fermata, chiedendole delle indicazioni stradali. "Mi sono perso, devo raggiungere il raccordo dall'Eur, puoi darmi una mano?". Quando la ragazza gli ha spiegato come muoversi, lui ha insistito che salisse in macchina con lui, per accompagnarlo.

Poi le avrebbe chiesto il telefonino, con la scusa che il suo fosse scarico, senza più ridarglielo. È stato a quel punto che Borgese avrebbe raggiunto una zona isolata per violentarla e riportarla solo dopo in zona di Villa Bonelli. La studentessa ha poi denunciato la presunta violenza agli agenti della polizia del VII Distretto San Giovanni, che lo hanno rintracciato, arrestato e portato in carcere.

Ha scontato una condanna per aver stuprato una tassista

Simone Borgese ha già scontato una condanna a sette anni di reclusione per violenza sessuale su una tassista. La vicenda risale al 2015 ed è avvenuta in zona Ponte Galeria a Roma. Borgese è riuscito in quel frangente a bloccare la donna, a picchiarla, derubarla e ad abusare di lei. Poi ha tentato di chiederle perdono dicendole: "Ero in preda alla droga e ho avuto un'infanzia difficile".