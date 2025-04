video suggerito

A che ora arriva la bara di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore: il percorso del corteo dopo i funerali Al termine dei funerali di papa Francesco, il feretro sarà accompagnato in corteo fino alla basilica di Santa Maria Maggiore, dove l'arrivo della macchina con la bara è previsto poco dopo le 13 di oggi, sabato 26 aprile.

A cura di Enrico Tata

Era prevista intorno alle 11.30 la partenza del feretro di papa Francesco per la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Tuttavia il funerale del pontefice è ancora in corso e il corteo funebre non partirà prima delle 12.20. Il percorso da San Pietro chiesa dove sarà sepolto Bergoglio è lungo circa 4 chilometri e sarà percorso "a passo d'uomo" per consentire alle migliaia di persone assiepate lungo le transenne di tutto il tragitto di poter salutare il Papa. Sarà infatti utilizzata un'auto che permetterà la visione della bara ai fedeli (sarà una ex papamobile che il Pontefice ha utilizzato in un viaggio in Oriente riadattata). Non sarà comunque una processione.

Gli orari aggiornati del corteo funebre di papa Francesco

Il corteo funebre dovrebbe durare circa trenta o quaranta minuti, con l'arrivo a Santa Maria Maggiore previsto dopo le 13 di oggi, sabato 26 aprile. Il feretro sarà accolto da un gruppo di poveri, migranti, transgender e detenuti per l'ultimo saluto a Papa Francesco. La tumulazione, infine, sarà presieduta dal cardinale Camerlengo Kevin Farrell. Quest'ultimo rito si svolgerà in forma privata e le riprese televisive non saranno consentite.

Il percorso definitivo del corteo funebre del Pontefice verso Santa Maria Maggiore

Questo il percorso ufficiale del corteo funebre di papa Francesco, che non passerà attraverso piazza San Pietro. La partenza, infatti, è da porta del Perugino, che si trova sul lato di via Gregorio VII/Porta Cavalleggeri. Da lì il corteo passerà per via di Porta Cavalleggeri, galleria Pasa e attraverserà il fiume Tevere. Attualmente il Colosseo resta aperto ai turisti ed è ancora aperta, nonostante il notevole afflusso di cittadini, la stazione della metro B Colosseo.

Qua la mappa ufficiale del percorso sul sito della Protezione Civile.

Porta del Perugino

via di Porta Cavalleggeri

Galleria PASA

Corso Vittorio Emanuele

Piazza Venezia

Via dei Fori Imperiali

Colosseo

Via Labicana

Via Merulana

Santa Maria Maggiore

Il percorso ufficiale del corteo funebre di papa Francesco – Protezione Civile