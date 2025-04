Circa 90 auto scortano Trump a Roma: il video del corteo Un corteo di novanta blindati ha scortato l’arrivo di Donald e Melania Trump alla Basilica di San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Il tutto è stato seguito dal centro per la gestione della sicurezza della Sala operativa della Questura di Roma. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

726 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Funerali Papa Francesco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un'imponente apparato di misure di sicurezza è stato messo in campo per l'arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Basilica di San Pietro, dove saranno celebrati i funerali di Papa Francesco. Novanta auto hanno scortato Trump e la first lady, decine di blindati che sono arrivati a sirene spente, in segno di lutto, alla Basilica. La zona è stata completamente blindata: il corteo di auto è stato accompagnato dalle forze dell'ordine, da decine di cecchini appostati nelle aree più sensibili e strategiche, e da un elicottero. Tutte le fasi del trasferimento dei Trump, dalla partenza da Villa Taverna all'arrivo a San Pietro, sono state seguite dai monitor dal centro per la gestione della sicurezza della Sala operativa della Questura di Roma, alla presenza del questore Roberto Massucci.

Strade chiuse e mezzi potenziati: ingente dispositivo di sicurezza in campo

Per i funerali, via Gregorio VII è diventata pedonale da piazza Pio XI fino a via di Porta Cavalleggeri. Le auto dei residenti sono state rimosse per consentire l'afflusso a piedi dei pellegrini. Non è escluso che nelle prossime ore vengano chiuse anche altre strade.

Per i funerali di Papa Francesco sono stati potenziati i trasporti pubblici per agevolare gli spostamenti dei pellegrini, ma sono anche state chiuse delle strade e realizzate zone rosse per una questione di sicurezza, dato l'arrivo di 170 delegazioni da tutto il mondo. Dopo i funerali, la salma del Pontefice sarà trasportata con corteo funebre nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha chiesto di essere sepolto, con un percorso di circa sette chilometri. Anche in questo caso, le misure di sicurezza messe in campo sono ingenti, con le forze dell'ordine che presidieranno tutto il percorso.