video suggerito

Orari dei mezzi a Roma per i funerali di Papa Francesco: strade chiuse, bus deviati e sicurezza il 26 aprile Sabato 26 aprile sono in programma i funerali di Papa Francesco alla basilica di San Pietro, il corteo funebre e la sepoltura a Santa Maria Maggiore. Ecco tutte le informazioni su strade chiuse e divieti di sosta, orari e potenziamento dei mezzi pubblici e zone rosse. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La basilica di San Pietro durante il rito della translazione della salma di Papa Francesco (La Presse)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Funerali Papa Francesco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 26 aprile 2025 a Roma è un sabato particolare sul fronte della mobilità per il funerale di Papa Francesco alla basilica di San Pietro, il corteo funebre e la sepoltura alla basilica di Santa Maria Maggiore. Per l'occasione è attivo un imponente dispositivo di sicurezza nella Capitale, che coinvolge le forze dell'ordine. Sono in programma potenziamenti dei trasporti pubblici, per agevolare gli spostamenti dei pellegrini, strade chiuse e divieti di sosta nelle strade e piazze a ridosso delle aree interessate dai riti religiosi; zone rosse per le delegazioni e i capi di Stato in arrivo da tutto il mondo e maxi schermi. Ecco tutte le informazioni su come cambia la viabilità in città e come spostarsi.

A che ora apre e chiude la metro a Roma il 26 aprile per i funerali di Bergoglio

La metropolitana di Roma (A, B e C) nelle notti tra il 25 e il 26 aprile e tra il 26 e il 27 aprile è aperta fino alle 1,30 del mattino in occasione dei funerali di Papa Francesco. Il servizio inzia alle ore 5.30 e chiude all'1,30, con le ultime corse che partono dai capolinea. I pellegrini possono raggiungere la basilica di San Pietro prendendo la linea A e scendendo alle stazioni Cipro (dotata di acsnsore) ed Ottaviano (dotata di montascale).



Orari dei mezzi a Roma il 26 aprile e potenziamento delle linee bus

Atac ha annunciato di aver potenziato anche la linea del trasporto pubblico di superficie, ossia bus e tram, per agevolare gli spostamenti in occasione dei funerali di Papa Francesco. Per quanto riguarda invece la rete ferroviaria, la basilica di San Pietro è raggiungibile tramite la linea FL1 (cambiando a Trastevere con FL3-FL5)-FL3-FL5, scendendo alla stazione Roma San Pietro. Gli orari dei treni in programma sabato sono consultabili sul sito ufficiale di Trenitalia.

Per quanto riguarda invece i tram ci sono delle modifiche il 25 e 26 aprile: le linee 2, 3 e 19 limitano il servizio. La linea 2 è sostituita da bus sull'intero percorso; la linea 3 è sostituita nella tratta Porta Maggiore-Valle Giulia. La linea 19 è sostituita da bus con: linea bus 519 e tram 514 nella tratta Centocelle-Porta Maggiore e linea bus 3_19 nella tratta Porta Maggiore-metro Ottaviano.

Strade chiuse e divieti di sosta a Roma

Per quanto riguarda le strade chiuse e i divieti di sosta, questi interesseranno l'area circostante alla basilica di San Pietro, al corteo funebre e alla basilica di Santa Maria Maggiore. L'area di sicurezza è delimitata dai seguenti piani stradali: largo del Colonnato, via dei Corridori, Borgo Sant’Angelo, via della Traspontina, via Pio X, Borgo Santo Spirito, largo degli Alicorni, via Paolo VI e piazza Sant’Uffizio. Sono chiuse al traffico Borgo Santo Spirito (angolo piazza Ildebrando Gregori), via Porta Angelica, largo di Porta Cavalleggeri (in direzione di piazza del Sant’Uffizio).

I divieti di sosta sono predisposti in:

• via di Porta Angelica (da largo del Colonnato a piazza del Risorgimento);

• piazza della Città Leonina;

• via del Mascherino, tutta.

• Borgo Pio – Borgo Vittorio – via delle Grazie (nei tratti viari compresi tra via di Porta Angelica

e via del Mascherino);

• vicolo del Farinone;

• vicolo delle Palline;

• vicolo d’Orfeo;

• vicolo del Campanile;

• largo del Colonnato;

• via dei Corridori e Borgo Sant’Angelo, nel tratto compreso tra largo del Colonnato e piazza

Pia;

• piazza Pio XII;

• via della Conciliazione, compresi i controviali, da via della Traspontina a piazza Pio XII;

• via Rusticucci;

• via dell’Erba;

• via dei Cavalieri del Santo Sepolcro;

• via Pfeiffer;

• largo degli Alicorni;

• Borgo Santo Spirito;

• via Scossacavalli;

• via dell’Ospedale;

• via Paolo VI;

• piazza Sant’Uffizio;

• piazza Adriana (lato perimetrale Giardini di Castel Sant’Angelo).

L'elenco dei bus deviati a Roma per i funerali di Papa Francesco

Nelle ore notturne la zona di San Pietro è raggiungibile con le linee notturne NMA, N3D, N3S, N46, N70, N98, N904. Ecco le 13 linee sospese:

30

34

46

51

64

70

71

100

117

119

280

628

L'elenco delle linee bus potenziate a Roma sabato 26 aprile:

23

32

40

49

62

64

70

83

85

87

105

118

246

492

495

792

916

Ecco invece l'elenco delle 34 le linee bus deviate:

C3

H

16

23

32

44

49

60

62

63

75

80

81

83

85

87

98

115

118

160

170

360

492

590

649

714

715

716

781

870

881

913

916

990

Le zone rosse per accogliere i capi di Stato in arrivo da tutto il mondo

A Roma sono state disposte delle zone rosse per accogliere i capi di Stato in arrivo da tutto il mondo in occasione dei funerali di Papa Francesco. Una zona rossa è intorno a San Pietro, dove i livelli di sicurezza sono alti per il passaggio di fedeli e pellegrini. Altre are chiuse sono dedicate alle oltre 170 delegazioni presenti a Roma per la cerimonia, come ad esempio ai Parioli.

Attese 200mila persone per i funerali di Papa Francesco

Ai fuerali di Papa Francesco si attende la partecipazione di oltre 200mila persone. La gestione della sicurezza sarà un nodo fondamentale ed impegnativo per questura e prefettura in quanto dopo le esequie solenni a piazza San Pietro, il feretro del Pontefice verrà trasportato, come da sua volontà, nella basilica papale di Santa Maria Maggiore all'Esquilino, per un percorso con corteo di circa 7 chilometri, che si snoda tra le strade di Roma. Martedì scorso a San Pietro è stato registrato il passaggio di 50mila persone, 100mila presenti nell'area circostante e i numeri sono aumentati con il passare delle ore con il saluto alla camera ardente.