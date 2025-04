video suggerito

Isola dei Famosi 2025, svelati i primi nomi ufficiali del reality La messa in onda dell’Isola dei Famosi potrebbe essere anticipata, ma in attesa di una conferma, sono emersi i primi nomi ufficiali dei naufraghi. Tra coloro che partiranno quest’anno ci sono Antonella Mosetti, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo il semestre del Grande Fratello e The Couple che non sta avendo il successo sperato, a breve arriverà anche il momento dell'Isola dei Famosi, che potrebbe andare in onda prima del previsto. La partenza del reality, infatti, potrebbe essere anticipata e, intanto, sono comparsi anche i primi nomi di coloro che potrebbero prendere parte a questa nuova edizione.

I primi nomi ufficiali dell'Isola dei Famosi

Stando a quanto riportato da Dagospia, i naufraghi sarebbero già intenti a fare uno shooting di presentazione della nuova edizione, ed ecco quindi comparire i primi concorrenti. Tra coloro che prenderanno parte a questa nuova avventura isolana, ci sono Antonella Mosetti, l'ex volto di Uomini e Donne Teresanna Pugliese e Patrizia Rossetti. Per ora sono emersi solo questi tre nomi che, però, promettono piuttosto bene. Tra l'altro Rossetti, showgirl e volto iconico delle televendite, aveva dichiarato di recente di avere il desiderio di partecipare al programma e sperava che potessero chiamarla, sembra quindi che le sue richieste siano state esaudite. Per quanto riguarda Antonella Mosetti, che ha avviato una attività su Only Fans, sarebbe l'opportunità per riapparire sul piccolo schermo, dove è tornata di recente, per alcune interviste. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, al cast si sarebbero aggiunti altri nomi che hanno gravitato in tv in questi ultimi anni, come Nunzio Stancampiano, ex ballerino di Amici e anche la prima vincitrice del GF, ovvero Cristina Plevani.

Veronica Gentili conduttrice, Ventura opinionista e le indiscrezioni sul cast

Il reality sarà condotto quest'anno da Veronica Gentili che, dopo Le Iene, è stata scelta per la prima serata di Canale 5. Al suo fianco sembra proprio che ci sarà Simona Ventura, in veste di unica opinionista del reality, proprio lei che anni fa fu la prima a condurlo su Rai2. Tra le varie indiscrezioni emerse in queste settimane di preparazione, ce ne sono alcune relative al cast, infatti tra i nomi dei possibili naufraghi sono emersi anche quelli di Delia Duran e Maria Luisa Jacobelli, ma al momento non sembrano aver trovato un'ulteriore conferma.