video suggerito

“Simona Ventura unica opinionista dell’Isola dei famosi”: l’annuncio di Alfonso Signorini Alfonso Signorini non ha dubbi. Simona Ventura sarà l’opinionista dell’Isola dei famosi 2025. La conferma ufficiale, tuttavia, non è ancora arrivata. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Simona Ventura sarà l'opinionista dell'Isola dei famosi. La notizia era già trapelata nei giorni scorsi dalle pagine di TvBlog, in queste ore è arrivata la conferma di Alfonso Signorini. Nella ventesima puntata di Boom, il conduttore del Grande Fratello ha anche sostenuto che Ventura sarà l'unica opinionista della nuova edizione del reality condotto da Veronica Gentili. Vediamo le sue dichiarazioni.

Simona Ventura opinionista dell'Isola dei famosi di Veronica Gentili

Alfonso Signorini, nel suo podcast Boom, ha parlato di Simona Ventura e della possibilità di vederla nelle vesti di opinionista dell'Isola dei famosi. Il conduttore ha spiegato: "Mi sa di sì. Ci sarà lei in coppia con Veronica Gentili. È un bel ritorno. Per adesso accontentiamoci di questo". Dunque, la conduttrice sarebbe pronta a tornare nel programma che più di tutti l'ha fatta amare dal pubblico. Stavolta, però, in una veste inedita. Dopo avere ricoperto meglio di chiunque altro il ruolo di conduttrice e avere partecipato come naufraga, si cimenterà con il ruolo di opinionista.

La conduttrice ha rinunciato alla conduzione del programma di Rai2 L'ignoto

Simona Ventura ha rinunciato alla conduzione dell'adventure game di Rai2 L'ignoto. Il timone è passato a Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Basterà la presenza di un volto amato come la conduttrice piemontese per risollevare le sorti di un reality che nella scorsa stagione ha dimostrato di fare fatica a interessare il pubblico generalista? Un elemento prezioso sarà il cast. I casting sono ancora in corso, ma una cosa è certa: Mediaset auspica un ritorno alle origini per l'adventure game per eccellenza. L'azienda parla di "un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality. Senza comfort né scorciatoie, i concorrenti dovranno contare solo sulle proprie capacità, affrontando dure prove per ottenere le risorse essenziali".