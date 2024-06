video suggerito

Si accosta con l'auto per chiedere un'informazione ad una ragazza, poi la violenta: arrestato 39enne "Devo prendere il raccordo, ma non so come fare, mi aiuti?". Poi l'ha violentata. È successo lo scorso 8 maggio in via della Magliana ad una giovane studentessa. Ora l'uomo si trova in carcere per violenza sessuale aggravata.

A cura di Beatrice Tominic

(Immagine di repertorio Getty Images)

Stava aspettando l'autobus in via della Magliana quando le si è accostata un'automobile. "Mi sono perso, devo raggiungere il raccordo dall'Eur, puoi darmi una mano?", le ha chiesto l'uomo alla guida. Lei ha provato ad aiutarlo mostrandogli la strada con l'app di mappe stradali, ma la sua automobile ferma a bordo strada stava iniziando a creare una colonna di traffico dietro. Così, con questa scusa, l'uomo al volante l'ha invitata a salire.

La violenza in automobile

I fatti risalgono allo scorso 8 maggio. Dopo la richiesta delle informazioni l'uomo al volante si è inventato la scusa: "C'è traffico, devo andare, ma ho il telefono scarico". L'ha invitata a salire in automobile, aprendo lo sportello. Vedendo il conducente dell'auto in difficoltà, è salita in macchina. Poi gli ha prestato il telefonino per permettergli di effettuare delle telefonate, tutte senza risposta. Ma lui non le ha più restituito il cellulare. Ha iniziato, invece, a farle delle avances sempre più insistenti.

Nel frattempo la macchina continuava a viaggiare verso una zona sempre più isolata, dove la ragazza non era mai stata prima di quel momento. Ed è stato lì che l'uomo l'ha violentata. Dopo aver abusato di lei, le ha restituito lo smartphone e l'ha riaccompagnata nella zona di Villa Bonelli.

Le indagini della polizia

La ragazza ha subito sporto denuncia, ha raccontato agli agenti della polizia del VII Distretto San Giovanni l'accaduto e ha fornito la descrizione dell'uomo. I poliziotti hanno acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presenti nel tragitto percorso dall'uomo e le hanno mostrato alcune foto, fra le quali ha riconosciuto lo stupratore. Con i controlli della targa, la polizia è riuscita a rintracciare ed identificare l'uomo, un trentanovenne romano, trasferito in carcere poiché gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata.