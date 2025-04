video suggerito

Arrestati altri 6 ultras di Roma e Lazio dopo il derby, uno appartiene a CasaPound Arrestati sei tifosi dopo gli scontri prima del derby Roma-Lazio. Si tratta di tre supporter giallorossi e tre biancocelesti, accusati tutti di aver partecipato agli scontri. Sarebbero ‘volti noti’ di Curva Nord e Curva Sud, appartenenti ai gruppi organizzati “Roma Violenta”, “Quadraro”, “Insurrezione” e ” Ultras Lazio”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

83 CONDIVISIONI condividi chiudi

Altri sei ultras di Roma e Lazio sono stati arrestati dalla polizia per i disordini prima del derby di domenica allo stadio Olimpico. Si tratta di tre supporter giallorossi e tre biancocelesti, accusati tutti di aver partecipato agli scontri. Sarebbero ‘volti noti' di Curva Nord e Curva Sud, appartenenti ai gruppi organizzati "Roma Violenta", "Quadraro", "Insurrezione" e " Ultras Lazio". Uno di loro risulta già destinatario di daspo sportivo e un altro è un membro di CasaPound.

Intanto nelle scorse ore è stato convalidato l'arresto del primo ultras fermato dalla polizia per le tensioni che hanno preceduto Lazio-Roma all'esterno dell'impianto sportivo del Foro Italico. Secondo quanto si apprende, è stato posto agli arresti domiciliari.

Le indagini sono state condotte dagli agenti della Digos della Questura di Roma e hanno permesso, grazie all'analisi approfondita dei video girati dalla polizia scientifica, scaricati dai social e registrati dalle televisioni e dalle testate giornalistiche, di individuare e arrestare in flagranza differita sei tifosi delle due squadre romane. Tutti sono stati sottoposti a perquisizione domiciliare ai sensi dell' art. 352 del codice penale e sono stati ripresi, fa sapere la questura, "nello svolgimento di condotte attive pericolose e lesive della incolumità altrui, con violenza sulle persone e sulle cose, in concorso fra loro. Per tutti sono state avviate le procedure l'irrogazione del Daspo".

Leggi anche Stop ai derby serali all'Olimpico: arriva la linea dura del Viminale per le tifoserie di Lazio e Roma

Le indagini sono ancora in corso e restano al vaglio degli investigatori della Digos le posizioni di altri ultras, anche stranieri, che devono essere ancora identificati.

Proprio a causa degli scontri e dei disordini di domenica, con 24 agenti di polizia feriti, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha rinviato "alle valutazioni del Comitato di analisi per a sicurezza delle manifestazioni sportive l'adozione delle necessarie misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica". Il Casms, il Comitato che si occupa dei rischi per l'ordine pubblico di determinate partite, probabilmente varerà prescrizioni rigide per i tifosi delle due squadre di Roma. Possibile lo stop alle trasferte.