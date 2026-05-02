Picchia la compagna durante una vacanza a Roma e le frattura il naso: arrestato

Una donna è stata picchiata dal compagno durante la loro vacanza a Roma: l’uomo le ha fratturato il naso. Il 33enne è stato arrestato.

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Una donna è stata picchiata dal compagno mentre la coppia era in vacanza a Roma. L'uomo l'ha massacrata di botte fino a provocarle una frattura al naso. La vittima è finita in ospedale mentre il fidanzato è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato e portato in carcere, al Regina Coeli, con l'accusa di lesioni gravissime aggravate.

All'alba è arrivata una chiamata al numero unico delle emergenze 112. Durante la telefonata, è stato segnalato che un uomo stava picchiando selvaggiamente una donna all'altezza di Torre Spaccata. Sono stati inviati gli agenti del VI Distretto Casilino. Arrivati sul posto, gli investigatori hanno trovato la donna in lacrime e con il naso che grondava sangue. Con lei, c'erano due testimoni.

Poco distante, c'era il compagno, con la maglia tutta sporca di sangue, che stava cercando di scappare. I poliziotti lo hanno bloccato e portato negli uffici del commissariato. Nel frattempo, è stata chiamata un'ambulanza che ha portato la vittima in pronto soccorso. Gli accertamenti degli investigatori hanno permesso di scoprire che la coppia, originaria del Sud America e da anni residente in Italia, si trovava a Roma per una mini vacanza.

Quella notte, i due avevano trascorso una serata in discoteca. Mentre rientravano a casa in auto e in compagnia di alcuni conoscenti, avrebbero avuto una discussione. La lite sarebbe degenerata, tanto che il conducente avrebbe invitato entrambi a scendere dal veicolo. Una volta in strada, l'uomo avrebbe colpito la donna al volto nonostante gli amici abbiano tentato di fermarlo.

La vittima ha riportato una prognosi superiore a quaranta giorni: a causa delle gravi frattura alle ossa nasali, è stato necessario operarla. Nel frattempo, la Procura ha chiesto e ottenuto la convalida dell'arresto per lesioni gravissime aggravate dal giudice per le indagini preliminari.