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Segni, picchia la compagna e la spinge giù dalle scale: 55enne arrestato dai carabinieri

Tre persone in carcere è il bilancio dell’attività dei carabinieri di Colleferro. Un 55enne è stato arrestato per maltrattamenti a Segni. Ha picchiato la compagna, spingendola giù dalle scale.
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A cura di Alessia Rabbai
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Immagine di repertorio (iStock)
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Ha picchiato la compagna e l'ha spinta giù dalle scale. L'episodio di violenza è avvenuto nel Comune di Segni, in provincia di Roma, dove i carabinieri della stazione locale hanno arrestato un cinquantacinquenne di origini tunisine. L'uomo è gravemente indiziato del reato di maltrattamenti nei confronti della compagna con la quale conviveva. Una spirale di violenza che andava avanti da tempo.

Presa a calci e pugni e spinta giù dalle scale

A dare l'allarme è stata la vittima, una cinquantacinquenne. I carabinieri l'hanno raggiunta all’ospedale di Colleferro, dove la donna è arrivata con l'ambulanza dopo un'aggressione da parte del compagno. La donna ha denunciato il cinquantacinquenne, spiegando ai militari quanto successo: sarebbe nata una lite tra i due in casa per motivi banali. Una discussione che sarebbe poi degenerata. Il compagno l'avrebbe aggredita, prendendola a calci e pugni per poi spingerla con violenza giù dalle scale.

La donna ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento dei soccorsi. Presa in carico dal personale sanitario e trasportata in ambulanza in ospedale, è stata medicata e dimessa con dieci giorni di prognosi per le percosse ricevute e i traumi riportati. I carabinieri, raccolta la denuncia, hanno raggiunto e arrestato l'uomo. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri ne ha convalidato l'arresto nel carcere di Velletri, dove si trova in attesa del processo.

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Due persone arrestate per furto in un supermercato

Negli ultimi giorni, oltre al cinquantacinquenne, i carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato altre due persone per furto aggravato, finite nel carcere di Velletri. A finire in manette un trentunenne e un trentaduenne albanesi già noti alle forze dell’ordine. I militari di Artena li hanno bloccati dopo un furto in un supermercato. Avevano già messo a segno un altro colpo in un esercizio commerciale di Colleferro. Il bottino complessivo è di circa 600 euro. Soldi recuperati e restituiti alle attività. Nei loro confronti i carabinieri hanno anche avanzato alla Questura di Roma la proposta di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di reingresso nei comuni di Artena e Colleferro.

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