roma
video suggerito
video suggerito

Insulta personale sanitario al pronto soccorso, poi aggredisce anche i carabinieri: arrestato 52enne a Latina

Trambusto in pronto soccorso a Latina dove un 52enne ha insultato il personale medico e aggredito i carabinieri intervenuti. Poi è stato arrestato.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Beatrice Tominic
0 CONDIVISIONI
Immagine

Oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Questi i reati per cui un uomo di 52 anni è stato arrestato ieri sera, lunedì 4 maggio 2026, a Latina. L'uomo si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Latina quando, a un certo punto, ha iniziato a insultare il personale sanitario. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto, dopo la segnalazione inviata al numero di emergenza unico 112, sono arrivati in breve tempo i carabinieri della Compagnia di Latina che hanno provveduto ad arrestare cinquantaduenne, già noto alle forze dell'ordine, che è stato trasferito nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.

L'aggressione e gli insulti al pronto soccorso dell'ospedale di Latina

Una volta raggiunto il pronto soccorso i carabinieri hanno trovato il cinquantaduenne che stava insultando il personale sanitario. A quel punto i militari hanno immediatamente provveduto ad identificarlo. Nel corso di accertamenti più approfonditi, l'uomo è risultato essere già noto alle forze dell'ordine, in particolare era destinatario di un rintraccio per notifica. Dopo un iniziale atteggiamento collaborativo, all’atto della predetta notifica, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze e si è scagliato contro i militari. Il cinquantaduenne ha iniziato a minacciare e insultare anche i militari, arrivando anche a spintonarli.

L'arresto da parte dei carabinieri

A quel punto, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Latina arrivati nel nosocomio in flagranza di reato, per violenza, resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Una volta espletate le formalità, l'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto con rito direttissimo, previsto per oggi.

Attualità
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Il Pd contro la riforma su Roma Capitale: divisioni e tensioni fra i dem dietro l'astensione
Morassut: "Immaturo utilizzare astensione Pd come alibi"
Sospeso il tavolo tecnico tra Governo e Campidoglio
Meloni: "Stupore e amarezza per astensione Pd"
Roberto Gualtieri a Fanpage.it: "Darebbe autonomia, ma servono risorse"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views