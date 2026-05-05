Insulta personale sanitario al pronto soccorso, poi aggredisce anche i carabinieri: arrestato 52enne a Latina

Trambusto in pronto soccorso a Latina dove un 52enne ha insultato il personale medico e aggredito i carabinieri intervenuti. Poi è stato arrestato.

Oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Questi i reati per cui un uomo di 52 anni è stato arrestato ieri sera, lunedì 4 maggio 2026, a Latina. L'uomo si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Latina quando, a un certo punto, ha iniziato a insultare il personale sanitario. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto, dopo la segnalazione inviata al numero di emergenza unico 112, sono arrivati in breve tempo i carabinieri della Compagnia di Latina che hanno provveduto ad arrestare cinquantaduenne, già noto alle forze dell'ordine, che è stato trasferito nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.

L'aggressione e gli insulti al pronto soccorso dell'ospedale di Latina

Una volta raggiunto il pronto soccorso i carabinieri hanno trovato il cinquantaduenne che stava insultando il personale sanitario. A quel punto i militari hanno immediatamente provveduto ad identificarlo. Nel corso di accertamenti più approfonditi, l'uomo è risultato essere già noto alle forze dell'ordine, in particolare era destinatario di un rintraccio per notifica. Dopo un iniziale atteggiamento collaborativo, all’atto della predetta notifica, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze e si è scagliato contro i militari. Il cinquantaduenne ha iniziato a minacciare e insultare anche i militari, arrivando anche a spintonarli.

L'arresto da parte dei carabinieri

A quel punto, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Latina arrivati nel nosocomio in flagranza di reato, per violenza, resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Una volta espletate le formalità, l'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto con rito direttissimo, previsto per oggi.