Picchia il figlio al ristorante a Castel Gandolfo, bloccato dai clienti: poi aggredisce poliziotti e sanitari

Colpisce il figlio di 12 anni davanti ai clienti, poi tenta di guidare ubriaco e aggredisce agenti e sanitari. Arrestato 40enne dopo una colluttazione.

Immagine di repertorio

Un uomo di 40 anni, residente a Ciampino, è stato arrestato alla vigilia di Pasqua sabato 4 dicembre 2026 dopo aver aggredito uno dei figli minorenni e aver dato in escandescenze in una trattoria affacciata sul lago di Castel Gandolfo, al confine con il territorio di Albano Laziale. L’intervento della polizia ha evitato che si allontanasse in auto con i due bambini nonostante un evidente stato di alterazione, ma a quel punto l'uomo ha aggredito gli agenti.

La violenza in un ristorante sul lago di Castel Gandolfo

L’episodio è avvenuto intorno alle 22 in una struttura di via dei Cappuccini. L’uomo era arrivato a cena con i figli di 9 e 12 anni già in condizioni alterate, probabilmente dopo un litigio familiare. Nel corso della serata ha perso il controllo, colpendo il figlio maggiore con due schiaffi davanti agli altri clienti, dopo alcuni episodi banali a tavola. La situazione ha subito allarmato avventori e personale, che hanno provato a calmarlo.

Quando l’uomo ha deciso di andare via, alcuni presenti lo hanno seguito fino al parcheggio, cercando di convincerlo a non mettersi alla guida con i figli a bordo. La reazione è stata ancora più aggressiva, al punto che il titolare del locale ha chiamato la polizia. Sul posto sono arrivate in pochi minuti due volanti del commissariato di Albano, seguite anche da un’ambulanza del 118.

Aggrediti anche gli agenti di polizia e il personale sanitario

All’arrivo dei soccorsi il 40enne ha tentato di aggredire sia il personale sanitario sia gli agenti. È stato bloccato dopo una colluttazione. I due bambini, visitati dai medici, non hanno riportato ferite ma erano sotto choc. Alcuni poliziotti sono rimasti contusi e sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale dei Castelli, con qualche giorno di prognosi.

L’uomo, libero professionista e senza precedenti penali, è stato arrestato con le accuse di lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto in cella di sicurezza per la notte. Il giorno successivo il tribunale di Velletri ha convalidato l’arresto, disponendo la liberazione in attesa della prossima udienza fissata per il 16 maggio.

Parallelamente, il Tribunale per i minorenni valuterà la condotta nei confronti del figlio, per accertare se si sia trattato di un uso eccessivo dei mezzi di correzione. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione potesse degenerare ulteriormente, soprattutto considerando l’intenzione dell’uomo di rimettersi alla guida in quelle condizioni.