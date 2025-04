video suggerito

Aggrediscono due ragazzi con insulti omofobi e poi li rapinano in via dei Fori Imperiali: arrestati La mattina di Pasqua una coppia di ragazzi che passeggiava lungo via dei Fori Imperiali è stata aggredita con insulti omofobi e rapinata con lo spray al peperoncino. I tre ladri sono stati individuati e arrestati poco dopo: uno di loro è ancora minorenne. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri mattina, nel giorno di Pasqua, tre ragazzi hanno rivolto insulti omofobi e rapinato una coppia di uomini che stava passeggiando in via dei Fori Imperiali, a Roma. Poco dopo gli aggressori, uno dei quali ancora minorenne, sono stati individuati e arrestati mentre le vittime sono state portate all'ospedale San Giovanni Addolorata, dove hanno ricevuto sette giorni di prognosi.

Tutto è successo nella mattina di domenica 20 aprile: i tre ragazzi hanno circondato la loro vittima, che passeggiava abbracciata al suo fidanzato, e dopo averla insultata le hanno spruzzato contro uno spray urticante al peperoncino. Sono riusciti così a rubare il borsello del ragazzo, con documenti, carte di credito e contanti al suo interno. Dopo l'aggressione i rapinatori sono fuggiti a piedi, mentre la coppia ha chiesto aiuto a una pattuglia dei Carabinieri, alla quale ha fornito la descrizione degli aggressori.

I militari di Piazza Venezia e quelli della compagnia Speciale si sono messi sulle tracce dei ladri e poco dopo sono riusciti a individuarli in via Manin. I tre erano arrivati a Roma da Latina, secondo gli investigatori appositamente con il proposito di compiere alcune rapine per le vie del centro. Uno di loro aveva ancora addosso la refurtiva rubata alla coppia, mentre un altro è stato trovato in possesso di un cellulare e di una carta di credito rubati da una turista irlandese che aveva denunciato il furto.