video suggerito

Fori Imperiali a Roma sotto alle stelle: orari, costo del biglietto e come prenotare Tornano le visite dell’area archeologica dei Fori Imperiali sotto le stelle per ammirare la Roma antica. Ecco tutte le info su giorni, orari, costo del biglietto e come prenotare. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'area archeologica dei Fori Imperiali a Roma ha riaperto nell'estate 2025 per le visite serali. Fino al 28 settembre, dal venerdì alla domenica è possibile passeggiare sotto al cielo stellato tra le rovine alla scoperta della Storia della Città Eterna. Si tratta di uno degli appuntamenti estivi più attesi da romani e turisti, tra storia, archeologia e bellezza. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali e l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. La visita è guidata e dura circa un'ora. Il biglietto intero costa 7 euro, ridotto 4 euro ed è consigliato prenotarlo online. Ecco tutte le informazioni utili per partecipare.

Fori Imperiali: orari della visita serale e costo del biglietto

La visita serale ai Fori Imperiali è in programma venerdì, sabato e domenica dalle ore 19.30 alle 22.00 (ultimo ingresso). Il biglietto intero per i non residenti costa 7 euro, ridotto per i non residenti 4 euro. Per i residenti a Roma l'intero costa 4 euro, mentre il ridotto 3 euro, mentre è gratis per chi possiede le MIC Card. È consigliato il preacquisto on line sul sito e presso l’Info Point Mausoleo d’Augusto con 1 euro di prevendita. I biglietti sono acquistabili anche alla biglietteria dei Fori Imperiali della Colonna Traiana.

Il percorso della visita nell'area archeologica dei Fori Imperiali

Il percorso di visita nell'area archeologica dei Fori Imperiali si snoda tra le rovine percorrendo una passerella lungo il Foro di Traiano, attraverso il passaggio-galleria al di sotto di via dei Fori Imperiali, fino al Foro di Cesare con i resti del Tempio di Venere e quelli dei portici che ospitavano le taberne dell’epoca, cioè gli uffici e i negozi del Foro. Si prosegue fino alla Curia, sede del Senato, e da qui all’uscita da via Bonella su via dei Fori Imperiali, in prossimità di Largo Corrado Ricci/Via della Salara Vecchia.