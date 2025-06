video suggerito

Borseggiatori a Roma rapinano due turisti in centro: loro scattano una foto e li fanno arrestare Hanno derubato una coppia di inglesi che ha scattato loro una foto, incastrandoli e facendoli arrestare. È quanto successo a due borseggiatori a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Hanno avvicinato una coppia di turisti a Roma, nella zona di Colle Oppio, qualche giorno fa. I due turisti stavano passeggiando quando sono arrivati i malviventi che, prima, hanno sbarrato loro la strada. Poi li hanno aggrediti e derubati. Ma i turisti, più veloci dei borseggiatori, sono riusciti a scattare loro una foto che, successivamente, hanno presentato alle forze dell'ordine. Grazie allo scatto sono riusciti a far arrestare i malviventi, due neomaggiorenni.

La rapina in strada a Colle Oppio: cosa è successo

Protagonisti della vicenda due turisti inglesi a Roma per godersi le bellezze della città. Stavano passeggiando quando sono stati agganciati da due ragazzi che hanno sbarrato loro la strada. Uno dei due, in una mossa fulminea, ha strappato dal collo dell'uomo la collana. Poi è corso via, verso l'altro, che nel frattempo si trovava su un monopattino a noleggio. Una volta a bordo anche quello che aveva strappato la collana al turista, sono fuggiti via col mezzo leggero.

Ad inseguirli, a piedi, il turista derubato. I due, per la foga di scappare del momento, hanno perso la catenina, mentre cercavano di ostacolare la sua rincorsa scagliandogli contro un tavolo in legno. Poco dopo si sono trovati nuovamente facci a faccia con l'uomo derubato. Che è riuscito a scattare loro una foto.

La foto ai ladri: incastrati dallo scatto, sono stati arrestati

Si sono trovati faccia a faccia con i rapinatori e hanno iniziato a scattare loro delle foto. Alcuni dettagli estrapolati dalle immagini, in particolare un vistoso taglio sul labbro di uno dei due, ha portato gli agenti del Commissariato Esquilino ad individuare immediatamente i due borseggiatori, noti frequentatori della zona e già conosciuti per precedenti di polizia legati a reati predatori.

Gli agenti hanno poi intercettato i due in via Nicola Selvi, poche ore dopo. E sono intervenuti. Nei confronti dei borseggiatori è scattato immediatamente fermo di indiziato di delitto, successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.