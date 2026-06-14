Katane, tirapugni e occhiali di marca nel deposito di un ladro di centri commerciali di Roma

Le indagini su un furto nel parcheggio del centro commerciale Maximo di Roma hanno portato a un 23enne. In casa aveva merce rubata, una borsa di lusso e spade katana e tirapugni.

Le katane, il tirapugni e gli occhiali sequestrati

Un furto nel parcheggio del centro commerciale Maximo ha portato i carabinieri a scoprire un appartamento trasformato in un deposito di refurtiva, con decine di occhiali di marca, una borsa di lusso, oggetti rubati e varie armi bianche: tre spade katana e un tirapugni. Per questo un 23enne residente nel quartiere Divino Amore, già noto alle forze dell'ordine, è finito sotto indagine dopo una perquisizione eseguita dai militari nelle scorse ore a Roma.

Le indagini partite dal furto al Maximo

L'operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione IV Miglio Appio, con il supporto dei colleghi della stazione Divino Amore, nell'ambito di un'inchiesta nata da un furto avvenuto il 3 giugno nel parcheggio del centro commerciale Maximo, in via Laurentina.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane sarebbe il presunto autore di un furto su auto commesso all'interno del parcheggio del centro commerciale. Le indagini sono partite dalle testimonianze raccolte sul posto e dagli accertamenti sul furgone utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. L'analisi della targa del mezzo avrebbe consentito ai carabinieri di risalire all'identità del sospettato e di ottenere dalla Procura di Roma un decreto di perquisizione e sequestro.

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In casa decine di occhiali e una borsa di lusso

Il blitz è scattato in via dei Papiri, nel quartiere Divino Amore. Durante la perquisizione dell'abitazione, i militari hanno trovato quella che ritengono essere una vera e propria base di stoccaggio della refurtiva proveniente da altri furti.

All'interno dell'appartamento sono stati sequestrati circa 70 paia di occhiali di marca e una borsa appartenente a un marchio di lusso. Nella disponibilità del 23enne sono stati inoltre trovati un orologio e diversi effetti personali risultati compatibili con il furto denunciato al Maximo. Gli oggetti riconducibili alle vittime sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Sequestrate anche tre katane e un tirapugni

Nel corso della stessa operazione i carabinieri hanno rinvenuto anche tre spade katane e un tirapugni, che sono stati sottoposti a sequestro. La Procura è stata informata dell'attività svolta, mentre le indagini proseguono per accertare la provenienza del restante materiale trovato nell'abitazione e verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi avvenuti nella Capitale.