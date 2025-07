A Roma in arrivo un altro temporale dal mare, possibili nubifragi

Tra le 19.30 e le 21 di oggi, domenica 13 luglio, in arrivo a Roma un altro temporale dal mare. Potrebbe provocare locali nubifragi in alcuni quartieri della Capitale, soprattutto quelli a Ovest e a Sud Ovest.

Tra le 19.30 e le 21 di oggi, domenica 13 luglio, in arrivo a Roma un altro temporale dal mare. Potrebbe provocare locali nubifragi in alcuni quartieri della Capitale, soprattutto quelli a Ovest e a Sud Ovest. Poi il fronte perturbato dovrebbe spostarsi verso i Castelli Romani. Sarà l'ultimo fronte di maltempo sul Lazio per diversi giorni: da domani, infatti, è previsto un sensibile aumento delle temperature. Giovedì potrebbe verificarsi un temporaneo calo, ma da venerdì/sabato è previsto un nuovo rialzo delle temperature. Non sono previste altre precipitazioni per i prossimi sette giorni almeno. Domani, martedì 13 luglio, le temperature massime si manterranno intorno ai 31 gradi, ma martedì dovrebbero schizzare a 35 gradi.

Il sito 3bMeteo parla di un "lieve cedimento dell'anticiclone giovedì per il passaggio di un fronte da nordovest che provocherà un'intensificazione dell'instabilità dal Nordest verso le regioni adriatiche, ad esclusione di quelle più meridionali. Atteso inoltre un certo ridimensionamento delle temperature su tutta Italia, ma già da venerdì l'anticiclone potrebbe tornare a rinforzare, favorendo condizioni più stabili. Si tratta però di una tendenza che deve essere confermata, vista la distanza temporale".