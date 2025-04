video suggerito

Ubriaco, violenta la compagna durante una lite: arrestato in flagranza di reato, finisce in carcere Il gip ha convalidato l'arresto in carcere per un 51enne accusato di violenza sessuale sulla compagna. Ubriaco, l'ha stuprata durante una lite.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ubriaco, ha violentato la compagna, che è riuscita a scappare e lo ha denunciato. Così i carabinieri della Stazione di Tivoli hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di cinquantuno anni, gravemente indiziato di violenza sessuale. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 8 aprile scorso all'interno di un'abitazione della provincia di Roma.

Ubriaco, violenta la compagna

Secondo quanto ricostruito la vittima, una quarantaquattrenne, era in casa quando è nata una discussione tra lei e il compagno ubriaco. Lui ha iniziato ad alzare la voce e ad insultarla, per poi strapparle lo smatphone dalle mani. L'ha bloccata e l'ha stuprata. Lei è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono arrivati i carabinieri.

Una volta dentro l'abitazione i militari hanno soccorso la donnna, che era ancora sotto stato di shock per la violenza subita. Hanno attivato subito la procedura del codice rosso, accompagnando la vittima al pronto soccorso dell'ospedale di Tivoli, dov'è stata sottoposta agli accertamenti del caso. I carabinieri l'hanno ascoltata, per ricostruire la dinamica dell'accauto.

Arresto convalidato

I militari, raccolte le informazioni necessarie, hanno raggiunto il cinquantunenne e lo hanno arrestato in flagranza di reato, dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale. Finito in carcere su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il giudice del tribunale di Tivoli ne ha convalidato l'arresto dunque il cinquantunenne resta a Rebibbia in attesa del processo.