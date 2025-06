video suggerito

Accoltellato durante una lite a Roma, 57enne in ospedale con l’eliambulanza: è gravissimo Un uomo di 57 anni è stato ferito ieri a Roma al culmine di una lite nei pressi della stazione metro di Casal Bernocchi. Indagano i carabinieri di Ostia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 57 anni è stato portato in ospedale con l'eliambulanza dopo essere stato ferito a coltellate al culmine di una lite. Il 57enne, attualmente ricoverato al San Camillo di Roma, versa in gravissime condizioni, la prognosi è riservata. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Ostia.

L'aggressione è avvenuta ieri sera intorno alle 20.45 durante una lite tra la vittima e un soggetto ancora sconosciuto nei pressi della stazione metropolitana di Casal Bernocchi. Il 57enne, che è risultato avere diversi precedenti penali, è stato ferito con diverse coltellate all'addome, che gli hanno causato lesioni interne molto gravi, tanto da rendere necessario l'intervento dell'eliambulanza. L'aggressore è scappato, e al momento non è stato ancora arrestato. Non è noto se la vittima sia in pericolo di vita o meno, e se le sue condizioni stiano migliorando.

I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini per individuare il responsabile di quello che sembra a tutti gli effetti un tentato omicidio. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza nei pressi della stazione, che potrebbero aver ripreso il momento dell'aggressione e la fuga del responsabile. La sua identificazione potrebbe essere questione di ore.

Cosa sia accaduto e come mai l'aggressore abbia accoltellato il 57enne, non è ancora chiaro. Indagini sono in corso sul contesto legato alla discussione, in modo da avere un quadro completo di quanto successo. Non appena sarà possibile, i militari ascolteranno la vittima, che potrebbe fornire indicazioni utili sul suo aggressore, al momento ancora a piede libero.