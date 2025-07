Aggredisce la compagna e sua nonna con calci, pugni e gomitate: arrestato un 27enne

Momenti di paura per una ragazza e sua nonna, che un 27enne ha aggredito con schiaffi, pugni e gomitate. I carabinieri lo hanno arrestato e dovrà presentarsi davanti alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana.

Immagine di repertorio

Ha picchiato la compagna e sua nonna, e ha cercato di prendere a calci e pugni anche i carabinieri intervenuti in loro soccorso. L'episodio di violenza si è verificato nel Frusinate, dove i militari della stazione di Piglio sono intervenuti per la richiesta d'aiuto da parte dei una ragazza. Momenti di paura per le due donne, che hanno ricevuto le percosse. Schiaffi e pugni al volto e calci, rischiando di finire in ospedale. L'arrestato, un uomo di ventisette anni, ha ricevuto l'obbligo di presentazione davanti alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana.

Picchia la compagna e sua nonna

Secondo quanto ricostruito al momento in cui sono accaduti i fatti la ragazza e sua nonna erano in casa. Come raccontato dalla vittima il compagno per motivi non noti l'ha aggredita, picchiandola. Lo stesso ha fatto con sua nonna. La ragazza è riuscita a chiamare il Numero Unico delle Emergenze 112 e a chiedere l'intervento urgente dei carabinieri. I militari della stazione di Piglio ricevuta la segnalazione sono arrivati nell'abitazione. Entrando, hanno trovato il ventisettenne che ancora picchiava la compagna e sua nonna.

Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Vedendo i carabinieri l'uomo si è scagliato contro di loro, provando a prenderli a calci, pugni e gomitate sul volto. Mentre i militari lo arrestavano continuava a insultare le due donne, minacciandole. Il ventisettenne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e ha ricevuto un provvedimento cautelare per il codice rosso, con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dovrà presentarsi davanti alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana.