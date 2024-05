video suggerito

Isola dei famosi 2024, Rosanna Lodi eliminata: cinque naufraghi in nomination Rosanna Lodi è la naufraga eliminata nella puntata del 13 maggio dell'Isola dei Famosi 2024. I leader di questa settimana sono Matilde Brandi e Edoardo Stoppa. In nomination cinque naufraghi: Samuel Peron, Valentina Vezzali, Khady Gueye, Artur Dainese e Alvina Verecondi Scortecci.

A cura di Elisabetta Murina

Rosanna Lodi è la naufraga eliminata nella puntata del 13 maggio dell'Isola dei Famosi 2024. La concorrente ha perso al televoto contro Samuel Peron e Artur Dainese. I leader di questa settimana sono Matilde Brandi e Edoardo Stoppa. In nomination cinque naufraghi: Samuel, Valentina, Khady, Artur e Alvina. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Playa. Durante la puntata, non sono mancati i colpi di scena: Joe Bastianich si è ritirato dal gioco per alcuni problemi di salute, mentre Samuel Peron ha potuto riabbracciare la moglie Tania Bambaci, dopo le insinuazioni di un presunto flirt con Greta Zuccarello.

Chi è l’eliminato della puntata del 13 maggio dell’Isola dei famosiR

Rosanna Lodi è l'eliminata della puntata del 13 maggio dell'Isola dei Famosi 2024. La naufraga ha perso al televoto contro Artur Dainese e Samuel Peron e ha dovuto lasciare definitivamente la Playa, perdendo la possibilità di arrivare alla finale, a cui mancano circa due settimane. "Vi ringrazio, è troppo grande la mancanza", ha detto la concorrente. Le percentuali che hanno portato all'addio di Marina Suma sono state le seguenti:

Samuel Peron 48%

Artur Dainese 27%

Rosanna Lodi 25%

Chi sono i concorrenti i nomination

Anche nel corso di questa ottava puntata è giunto il momento delle temute nomination. Prima di iniziare, Vladimir Luxuria ha ricordato che Samuel, avendo ricevuto la ‘maledizione', è già in nomination. Immuni invece Matilde Brandi e Edoardo Stoppa, leader della settimana. Il primo a iniziare è Edoardo Stoppa, che fa il nome di Valentina Vezzali, nominata anche da Linda e Khady. Artur sceglie Greta, Dario vota Aras, Karina invece fa il nome di Khady, così come Aras. Alvina, Greta e Valetina indicano poi Artur. Infine i due leader: Stoppa nomina Khady, mentre Matilde Alvina. In nomination, quindi, cinque concorrenti: Samuel, Valentina, Khady, Artur e Alvina .

Cosa è successo nella puntata del 13 maggio e chi è il leader

L'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 13 maggio, ha visto l'incontro tra Samuel Peron e la moglie Tania Bambaci. Il naufrago ha potuto riabbracciarla, chiarendo così le presunte insinuazioni di un flirt in corso con Greta Zuccarello. A insinuarlo era stata Rosanna Lodi, la quale sosteneva che tra i due ci fosse del tenero. "Sembra una telenovela", aveva detto la concorrente a riguardo. Joe Bastianich invece si è ritirato dall'Isola dei Famosi per alcuni problemi di salute.