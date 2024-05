video suggerito

Samuel Peron abbraccia la moglie Tania Bambaci all'Isola dopo le insinuazioni sul flirt con Greta Nella puntata dell'Isola dei famosi di lunedì 13 maggio, Samuel Peron ha deciso di rinunciare a una ricompensa pur di poter riabbracciare la moglie Tania Bambaci. Il naufrago ritrova la compagna dopo le insinuazioni sul flirt con Greta Zuccarello.

A cura di Stefania Rocco

All’Isola dei famosi, trionfa l’amore. Samuel Peron, concorrente di questa edizione del reality show condotta da Vladimir Luxuria, ha deciso di rinunciare a una sostanziosa ricompensa (la possibilità di mangiare un piatto di lasagne da dividere con un’altra persona del gruppo di naufraghi) pur di poter riabbracciare la moglie Tania Bambaci. La donna, madre di un bambino di un anno e mezzo, ha deciso di affrontare un lunghissimo volo pur di poter incontrare il suo compagno e Samuel, una volta avuta la possibilità di rivederla, ha deciso di mettere da parte la ricompensa in palio e, nonostante la fame, di dare spazio a un momento di tenerezza.

Tania Bambaci in Honduras dopo le insinuazioni sul flirt con Greta

Non è un caso che Tania sia partita alla volta dell’Honduras proprio adesso. La donna, così come il pubblico dell’Isola, aveva assistito da casa alle insinuazioni di Rosanna a proposito del presunto flirt tra il compagno Samuel e Greta Zuccarello. La vicinanza tra i due aveva fatto storcere il naso alla compagna di gioco che aveva accusato la collega di avere approfittato della vicinanza di Samuel perché spinta da un interesse romantico. Tania ha evidentemente voluto toccare con mano quanto stava accadendo in Honduras e sincerarsi che tra il compagno e la naufraga non stesse accadendo nulla di sconveniente.

La storia d’amore tra Samuel Peron e Tania Bambaci

Samuel Peron e Tania Bambaci stanno insieme dal 2013. Entrambi appassionati di arte, Samuel si dedica alla danza (è da anni ballerino e coreografo a Ballando con le stelle) mentre Tania è una modella e un’attrice. La donna – che ha esordito grazie a concorsi di bellezza come Miss Italia – ha partecipato alle riprese di titoli quali Squadra Antimafia a Il Cacciatore. Di recente è invece apparsa al cinema nel film Governance – Il prezzo del potere. Samuel e Tania sono genitori di un bambino, il piccolo Leonardo, nato nel 2022. Innamoratissimi, nel 2020 i due hanno vissuto una profonda crisi. “Stavamo per lasciarci; lei mi accusava di trascurarla e pensare solo al ballo, io mi sentivo incompreso”, aveva raccontato Peron, “Ma l’amore è stato più forte”