Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al party di Alberto De Pisis, la foto dopo le voci di crisi Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tornano a farsi vedere insieme dopo le voci che li volevano ormai pronti a dirsi addio. La voce del web del Gf Vip e il compagno hanno partecipato insieme alla festa di Alberto De Pisis.

A cura di Stefania Rocco

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tornano a farsi vedere insieme. Dopo le insistenti voci di crisi che li volevano ormai a un passo dalla rottura, la voce del web del Grande Fratello Vip e il compagno, conduttore del Gf Vip Party, hanno partecipato insieme al party organizzato per il compleanno di Alberto De Pisis, ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. A condividere la foto dei due insieme è stata Dayane Mello.

Il silenzio sulle voci di crisi

Giulia e Pierpaolo non hanno confermato né smentito le voci che li volevano ormai vicini all’addio. La prima crisi era arrivata qualche mese fa ed era stata resa nota proprio dalla influencer nel corso di una puntata del GF Vip. Ma tempo qualche giorno e i due erano riusciti a recuperare, anche grazie al supporto di Signorini che aveva fatto da paciere tra i due. La scorsa settimana, però, le voci di crisi erano tornate a farsi insistenti.

La foto di coppia smentisce l’allontanamento

Ma la foto dei due insieme al party di Alberto De Pisis sembrerebbe raffreddare le indiscrezioni a proposito di un allontanamento. È Giulia a essere amica di Alberto. Il fatto che Pretelli l’abbia accompagnata alla festa simboleggerebbe un nuovo riavvicinamento tra i due. Diversamente, Pierpaolo non avrebbe avuto motivi per partecipare alla serata. Ma è il silenzio della coppia a proposito di questo argomento a preoccupare i fan. Il fatto che i due non si siano affrettati a smentire le indiscrezioni a proposito di una rottura imminente ha spinto chi li segue a pensare che qualcosa di vero dietro le voci di crisi esista. Saranno i diretti interessati a fare chiarezza, nei tempi che riterranno opportuni. Lo dimostra il loro silenzio e quello delle persone che li circondano. Probabilmente, si esporranno solo dopo che loro stessi avranno compreso quale direzione dare al loro rapporto.