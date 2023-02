Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Non ci nascondiamo, ma vogliamo affrontare la crisi da soli” Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono tornati sui social dopo l’annuncio della crisi. Con un messaggio su Twitter hanno spiegato: “Non ci nascondiamo ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli”.

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tornano a parlare del periodo di crisi che stanno attraversando. Dopo l'annuncio in diretta al Grande Fratello Vip, nella puntata del 13 febbraio, entrambi hanno pubblicato lo stesso tweet sui rispettivi profili social, ribadendo la volontà di "affrontare questa crisi con maturità e da soli".

Il messaggio sui social

Con un breve messaggio su Twitter, i Prelemi hanno ringraziato chi, nelle ore successive alla conferma pubblica della crisi, ha mandato loro un messaggio di sostegno e amore. Poi sono tornati sulla decisione di voler rendere pubblico il momento difficile che stanno attraversando, ribadendo di preferire affrontarlo da soli: "La scelta di condividere non è una speculazione, ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia senza pressioni".

L'annuncio della crisi

É stata Giulia Salemi, in diretta al GF Vip e rispondendo a una domanda di Alfonso Signorini, a confermare le voci di crisi circolate negli ultimi giorni sui social. L'opinionista social del reality ha infatti ammesso con sincerità:

Stiamo vivendo un momento di crisi come capita a diverse coppie di 30 anni, ma non ci sono di mezzo terze persone e non sono volati piatti. Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra storia, mi auguro che questa cosa non accada.

Mentre l'influencer era in onda su Canale 5, Pretelli stava conducendo il GF Vip Party, durante il quale ha commentato la sua situazione sentimentale, ribadendo ancora una volta: "Non c'entra nessuno, bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro. Ci sono delle priorità, tra lavoro e tutto…non voglio dire altro".