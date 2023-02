Giulia Salemi al GF Vip: “Io e Pierpaolo Pretelli stiamo vivendo un periodo di crisi” All’inizio della puntata del 13 febbraio del GF Vip, Giulia Salemi ha fatto sapere di star vivendo un momento di crisi nella sua storia con Pierpaolo Pretelli: “Stiamo capendo in che direzione sta andando la nostra storia”.

A cura di Elisabetta Murina

La puntata del 13 febbraio del Grande Fratello Vip, con la notte di San Valentino alle porte, si è aperta con una questione di cuore. La protagonista è stata Giulia Salemi, opinionista social in studio, che ha parlato della sua situazione sentimentale con Pierpaolo Pretelli.

La crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Sui social, nelle ultime ore, è circolata la voce di una presunta crisi tra i Prelemi. E così, in apertura di puntata, Signorini ha voluto saperne di più e ha chiesto alla sua "lettrice social" : "É vero che non state più insieme?". Giulia Salemi, al centro dello studio e con le lacrime agli occhi per la situazione, ha risposto in tutta onestà:

Voglio essere sincera, stiamo vivendo un momento di crisi come capita a diverse coppie di 30 anni, ma non ci sono di mezzo terze persone e non sono volati piatti. Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra storia, mi auguro che questa cosa non accada.

Come passeranno i Prelemi San Valentino

Visto il momento di crisi che la coppia sta affrontando, Signorini ha chiesto all'influencer come lei e Pierpaolo passeranno San Valentino. Giulia Salemi allora ha risposto: "Lo passeremo con te domani a Napoli". Poi lo stesso conduttore ha aggiunto: "Io e i Prelemi saremo a Napoli a passare San Valentino insieme". Fanpage.it apprende che il motivo per il quale si troveranno tutti e tre nella stessa città sarà di tipo lavorativo, una inaugurazione.