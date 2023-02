La crisi di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Il lavoro ha limitato il tempo per stare insieme” La rivista Chi racconta il dietro le quinte della crisi vissuta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Il lavoro occupa la totalità del tempo e i momenti per la coppia sono più limitati”. Lo showman avrebbe percepito una minore presenza non solo fisica, anche mentale, della sua fidanzata.

A cura di Gaia Martino

Sarebbe ritornato il sereno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che nelle ultime settimane hanno vissuto un momento di crisi. "Padre Alfonso ha fatto il suo dovere" ha raccontato l'influencer, voce di Twitter nello studio del GF VIP, nell'ultima puntata del reality andata in onda: il conduttore televisivo avrebbe fatto da paciere alla coppia aiutandola a ragionare sui loro sentimenti. A quanto pare questi non sarebbero mai stati messi in discussione: Alfonso Signorini tra le pagine della rivista da lui diretta, Chi, ha raccontato che sarebbe stato il lavoro dell'italo persiana a mettere a rischio la storia d'amore, tra le più amate e chiacchierate in Italia. "Si è sempre un po' vittime di antichi stereotipi in base ai quali le donne si dedicano di più alla vita familiare, gli uomini più a quella professionale", le parole sulla rivista.

Foto di Chi

Il "dietro le quinte" della crisi

Il settimanale Chi racconta tra le sue pagine il "dietro le quinte" della crisi vissuta dai Prelemi. Stando a quanto si legge Giulia Salemi sta vivendo un momento d'oro sul lavoro che avrebbe messo sotto pressione però la sua vita di coppia con Pierpaolo Pretelli. Mentre entrambi sognano di creare una famiglia insieme, il successo in ambito professionale avrebbe rallentato la loro corsa verso la felicità insieme: "Il lavoro occupa la totalità del tempo e i momenti per la coppia sono più limitati", e Pierpaolo Pretelli avrebbe percepito una minore presenza non solo fisica, anche mentale, della sua fidanzata. Per questo motivo in diretta con il GF Vip Party spiegò che "Bisogna riflettere sulle priorità della vita", come a voler sottolineare che in questo momento la coppia era stata messa in secondo piano, nonostante fossero di comune accordo sui loro obiettivi. Secondo la rivista, la coppia sarebbe vittima di antichi stereotipi (vivi ancora oggi) "in base ai quali le donne si dedicano di più alla vita familiare, gli uomini a quella professionale". "Non è semplice liberarsi da questi messaggi sociali" – si legge – "In alcuni uomini può scattare anche un'inconsapevole competizione con la compagna, soprattutto quando quest'ultima è lanciata nella professione".

Il San Valentino dei Prelemi

Nonostante la crisi, che sembra ora essere passata, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato San Valentino insieme, ma non da soli. Sono stati ospiti di una festa a Napoli e con loro, oltre Alfonso Signorini, c'erano anche altri volti noti dello spettacolo tra cui Aldo Montano con la moglie Olga Plachina e Ginevra Lamborghini.

