Giulia Salemi non è affatto single, pace fatta con Pierpaolo Pretelli: “Merito di Alfonso” Appena una settimana prima, l’opinionista social aveva annunciato un periodo di pausa con la sua dolce metà, proprio nello studio del GFVip. Ora ammette di aver ritrovato la pace con Pretelli. “Non stare insieme sarebbe come dare un calcio al destino”, gongola il conduttore.

A cura di Giulia Turco

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono tornati insieme, o meglio, non si sono mai lasciati. Appena una settimana prima, l’opinionista social aveva annunciato un periodo di pausa con la sua dolce metà, proprio nello studio del GFVip. Dopo un San Valentino passato apparentemente da single, è bastata una serata in compagnia di Signorini per mettere pace tra i due, che sarebbero tornati a tutti gli effetti ad essere una coppia.

L’annuncio della pace tra i Prelemi rassicura il pubblico del GFVip

Neanche il tempo di fare il suo ingresso in studio, che Giulia Salemi viene subito pungolata dal conduttore sulla questione sentimentale. “Il cuore come va?”, le chiede Signorini. “Batte, il cuore batte. Padre Alfonso ha fatto il suo dovere”, ammette l’opinionista con un sorriso stampato in faccia. Il conduttore insomma ci avrebbe messo una buona parola, sulla breve crisi tra i due fidanzati. “Non stare insieme sarebbe come dare un calcio al destino”, gongola il conduttore. “Siete belli, state insieme”, li invita. Il gelo, a quanto pare, si è subito sciolto.

Una settimana prima Giulia Salemi si diceva in crisi con Pretelli

“Stiamo vivendo un momento di crisi come capita a diverse coppie di 30 anni, ma non ci sono di mezzo terze persone e non sono volati piatti”, raccontava l’influencer nella puntata che precedeva il giorno degli Innamorati, con occhi lucidi. “Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra storia, mi auguro che questa cosa non accada”. Poi l’annuncio congiunto arrivato via Twitter, con il quale la coppia chiedeva che il pubblico rispettasse la loro privacy, per quanto possibile. "La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia senza pressioni".