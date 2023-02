Pierpaolo Pretelli e la crisi con Giulia Salemi, al GFVip Party: “Ci sono delle priorità nella vita” Quando Giulia Salemi ha annunciato la crisi con Pierpaolo Pretelli nello studio del GF VIP, il conduttore ed ex gieffino era in diretta con il GF Vip Party in onda su Mediaset Play: “Bisogna riflettere sulle priorità della vita. Ci sono delle priorità, tra lavoro e tutto”.

A cura di Gaia Martino

Durante la puntata del Grande Fratello VIP ieri sera Giulia Salemi ha annunciato la crisi con Pierpaolo Pretelli. La "voce" di Twitter nel programma ha raccontato, con la voce rotta dal pianto, che lei e Pierpaolo stanno "cercando di capire in che direzione sta andando la storia d'amore". "Non ci sono terze persone di mezzo e non sono volati piatti", ci ha tenuto a chiarire, ma il clima in casa Prelemi non sarebbe più tranquillo al momento. Mentre l'influencer annunciava la rottura, Pierpaolo Pretelli era in diretta con il GF VIP Party.

La reazione di Pierpaolo Pretelli in diretta con il GF Vip Party

Mentre Giulia Salemi annunciava la crisi dallo studio del Grande Fratello VIP, Pierpaolo Pretelli era in diretta con il GF Vip Party, lo show in onda su Mediaset Play da lui condotto insieme a Soleil Sorge. Mentre quest'ultima, al momento dell'annuncio, si è lasciata scappare una fugace risata, il presentatore ed ex gieffino è apparso particolarmente serio e ammutolito. Poi ha commentato: "Non c'entra nessuno, bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro. Ci sono delle priorità, tra lavoro e tutto…non voglio dire altro".

Il collegamento tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al GF Vip Party

Qualcuno tra i fan della coppia si era già accorto di un clima freddo tra i due. Prima che iniziasse la puntata Giulia Salemi si era collegata con il GF VIP Party, dal suo camerino. "Ciao Giulia", "Ciao Pierpaolo", il botta e risposta tra i due fidanzatini. Il loro saluto aveva destato già curiosità: nelle puntate precedenti dello show i due si erano sempre salutati chiamandosi "amore". Dopo la puntata l'influencer si è collegata nuovamente con lo show per precisare i motivi che l'hanno spinta a rivelare in tv la situazione: "Siamo da due anni sotto le luci dei riflettori, prima che le persone speculino sulla nostra storia, ci tenevo a chiarire questa cosa in tv".